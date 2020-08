Getir Sat ve İndirimli Alışveriş günleri Kepez’de başladı

Kepez’de ‘Haydi Hanımlar Getir Sat’ ve ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ başladı. Antalya’nın en büyük alanına sahip Kepez Kent Meydanı’nda düzenlenen alışveriş günleri her cumartesi alıcı ve satıcıları bir araya getirecek.

Kepez Belediyesi tarafından ev ekonomisine katkı sunmak isteyen hanımlar için ‘Haydi Hanımlar Getir Sat’ ve ilçe esnafına katkı sunmak içinde ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ düzenlendi. Kepez Kent Meydanı’nda düzenlenen alışveriş günleri pandemi kuralları çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirildi. ‘Haydi Hanımlar Getir Sat’ ve ‘İndirimli Alışveriş Günleri’nin düzenleneceği alan demir bariyerlerle çevrilerek, giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlandı. Vatandaşların alışverişlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için girişe ozon tüneli yerleştirildi. Ozon tünelinden geçen ve ateşi ölçülen vatandaşlar maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda da uyarıldı.



Keyifli alışverişin adresi Kepez

Güvenli bir ortamda alışveriş yapma imkanı bulan vatandaşlar, mini konserlerle de keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu. ‘Haydi Hanımlar Getir Sat Günleri’ ile hanımlar evlerindeki 2. el eşyaları da satışa sundu. Kepez Belediyesi ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği(AESOB), işbirliğiyle düzenlenen ‘İndirimli Alışveriş Günleri’nde ise ilçe esnafı ayakkabıdan çantaya, her türlü ürünü Antalyalılara hesaplı bir şekilde ulaştırdı. ‘Haydi Hanımlar Getir Sat’ ve ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ her Cumartesi 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Kepez Kent Meydanı’nda alıcı ve satıcıları buluşturacak.

