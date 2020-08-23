Mısırlar hasat için gün sayıyor

Antalya’da Pandemi sürecinde olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla Muratpaşa Belediyesi’nce ekilen ve olgunlaşan mısırların hasadı için gün sayılıyor. Mısırların nem oranının yüzde 16’ya düşmesinin ardından Ağustos ayının son günlerinde hasat edilmesi planlanıyor



45 ton bekleniyor

Nisan ayında, korona virüs salgını sırasında olası gıda krizine karşı, toplam 70 dönümlük alana Muratpaşa Belediyesi’nce ekilen mısırların hasat edilebilmesi için nem oranının düşmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 16’ya düşmesi için sulama yapılmayan mısırlar, ağustos ayının son günlerinde hasat edilecek. Muratpaşa Belediyesi’nce 70 dönümlük alana ekilen mısırlardan yaklaşık 45 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.



Yöresel mısır bazlı lezzetler

Gıda konusunda bir sıkıntı yaşanmamasının çok sevindirici olduğunu söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Pandemi döneminde olası bir gıda sıkıntısına karşı mısır ekimi yapıp, tarımsal üretim çağrısında bulunmuştuk. Şükür ki öyle birşey yaşamadık. Ürettiğimiz mısırları, yöresel ürünlerin yapımında kullanacağız, komşularımızla paylaşmayı da sürdüreceğiz. Mısır unu ile ekmek yapıp, yine komşularımızla paylaşacağız. Her ne olursa olsun üreten belediye olmayı sürdüreceğiz” dedi.

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