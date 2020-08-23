Kepez Santral ’de çalışmalar sürüyor E Parselin yol yapım çalışması başladı

KepezSantral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm yapımı tamamlanan A parseldeki 606 dairenin anahtarlarını hak sahiplerine teslim eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde yapımı tamamlanacak E parselin yol yapım çalışmasına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi KepezSantral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde geri kalan diğer dairelerin de kısa sürede tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Başkan Muhittin Böcek’in, E Parselde bulunan dairelerin en kısa sürede teslim edileceğinin müjdesini vermesinin ardından yüklenici firma inşaat çalışmalarını sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de E parsele ulaşımı sağlayacak yolun yapımını gerçekleştiriyor.



Asfalt öncesi dolgu çalışması

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri proje alanı içesinde teslim edilen A Parseldeki bloklarla teslim edilecek E Parsellerdeki bloklar arasındaki yolda hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, iki şeritten oluşan gidiş dönüş 570 metre uzunluğundaki yolun sıcak asfalt öncesi dolgu çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin 400 ton sıcak asfalt, 2770 metre bordür, 1311 metrekare parke imalatı gerçekleştirilecek.

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