Konserde sosyal mesafe ve maske unutuldu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı konser görüntüleri kameralara yansıdı.
Şarkıcı Tan Taşçı, Lara Sahil bandındaki bir işletmede dün gece konser verdi. Taşçı'nın şarkılarını dinlemek için onlarca kişi konser alanına geldi. Konser sırasında çekilen görüntüler ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerde, yapılan tüm uyarılara rağmen, konsere gelenlerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Çalan müziğe uyup dans eden kişilerin, birbirleriyle temas edecek yakınlıkta oldukları görüntülere yansıdı.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-08-23 13:03:25
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