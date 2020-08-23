Zor kelimeleri bile söyleyebilen minik fenomen Aras, 'arı'da takıldı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) SOSYAL medyada ailesinin çektiği videolarla fenomen haline gelen Aras Özadalı (3), babasının seçtiği 'klostrofobik', 'spekülasyon', 'ksilofon' gibi telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalıştığı videolarla binlerce beğeni toplarken, 'arı' demekte zorlandı. Bu anları kaydeden babasına "Berkan, ben güzel söyleyemiyorum" diyen minik Aras'ın videosu, 500 bine yakın görüntüleme aldı.

İzmir'de ailesiyle yaşayan ve babasının çekip, sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Aras Özadalı, geçen aylarda 'cookie challenge' paylaşımıyla dikkat çekti. Babasının masa üzerine bırakıp, "Ben gelene kadar bunu yeme" demesinin ardından minik Aras'ın kurabiyeye uzun süre bakıp yemediği video, binlerce kez izlendi. Babasının okuduğu hikaye kitabındaki motosiklet arkasına binen küçük çocuğun resmini gören Aras'ın, "Sen neden kask takmadın?" diye tepki verdiği, kamu spotu niteliğindeki video da ilgi gördü. Zamanla ailesinin çektiği videolarla fenomen olan, babasının seçtiği telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalışan Aras, en son videosunda 'arı' ve 'ayı' kelimelerini söylemekte çok zorlandı. Aras'ın bu videosu da 500 bine yakın görüntüleme aldı.

'BERKAN, BEN GÜZEL SÖYLEYEMİYORUM'

Babasının seçtiği 'kravat', 'klostrofobik', 'spekülasyon', 'aspiratör', 'vantilatör', 'ksilofon' gibi telaffuzu zor kelimeleri söyleyebilen minik Aras, 'arı' ve 'ayı' kelimelerini söyleyemedi. 'R' harfini telaffuz etmekte zorlanan minik Aras, videoda babasına dönerek, "Berkan, ben güzel söyleyemiyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-08-23 14:36:54



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