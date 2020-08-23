Antalya falezlerde çıkan yangında ağaçlar alev alev yandı Otluk alanda çıkıp ağaçlara sıçrayan yangın, yakın kısımda bulunan apartmandaki bina sakinlerini korkuttu

Antalya’da falezlere yakın kısımdaki otluk alanda çıkan yangın, ağaçlara sıçradı. Yangında ağaçlar küle dönerken, alevler çevreye sirayet etmeden itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’nın falezler kısmındaki otluk alanda saat 14.00’te henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle bir anda ağaçlara sıçradı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, yangın alanına gelerek çevredekileri uzaklaştırmaya çalıştı. İhbarla yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada bazı vatandaşların yangını cep telefonuyla kaydettiği gözlendi. İtfaiye ekipleri, bir apartmana yakın bölgede çıkan yangını, çevreye sirayet etmeden kontrol altına aldı.

Yangın çıkar çıkmaz 112’yi aradığını belirten vatandaşlardan Metin Aktaş, “Yangın birden yayıldı. Patlama sesleri oldu. Cam kırıklarından dolayı yandı herhalde” dedi.

3 ağacın tamamen yandığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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