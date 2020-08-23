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Uyuşturucu bağımlısı oğlu evi yakan baba: Bizi perişan etti, tükendik

DHA

Uyuşturucu bağımlısı oğlu evi yakan baba: Bizi perişan etti, tükendik


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da uyuşturucu komasına giren U.T. (35) ailesiyle birlikte yaşadığı evde önce yangın çıkarmak istedi ardından da kendisini cam parçalarıyla yaraladı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen U.T.'nin babası Cengiz T., "20 yıldır biz bu uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Her gün harçlık veriyoruz. Veremediğimiz gün evden bir şey alıp götürüp, satıyor. Bizi perişan etti. Kendisi 35 yaşında ve artık baş edemiyoruz. Tükendik" dedi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6190 Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu krizine giren U.T., anne ve babasını dışarı çıkarttıktan sonra önce kardeşinin odasını kolonya dökerek yaktı, ardından da kendi odasına geçerek yakmaya çalıştı. Kırdığı cam parçalarıyla kendisini yaralayan U.T.'yi ikna çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine ihbarla eve gelen itfaiye ve polis ekipleri balyozla demir kapıyı kırarak içeri girdi. Elindeki cam parçaları ile polisleri de tehdit eden U.T., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. İçerideki yangın büyümeden söndürülürken, U.T. evin damına çıkarılarak ambulans beklendi. Bu arada, baba Cengiz T., görüntü alan gazetecilere, "Allah rızası için gelin de yaşadıklarımızı görün. Ne olur sesimizi duyurun" diyerek eve aldı. 
'ARTIK BAŞ EDEMİYORUZ'
Burada gazetecilere konuşan Cengiz T., "Şahıs benim oğlum. 20 yıldır biz bu uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Her gün harçlık veriyoruz. Veremediğimiz gün evden bir şey alıp götürüp satıyor. Bizi perişan etti. Borç bulup harçlık veriyoruz ki evden bir şey götürüp satmasın. Kendisi 35 yaşında ve artık baş edemiyoruz. Biz çok yorulduk. Devlet sahip çıkacaksa çıksın. Tükendik. Annesi şeker hastası" dedi.
Oğlunun sabah erken saatlerden itibaren evde huzursuzluk çıkardığını sözlerine ekleyen Cengiz T. konuşmasını, şöyle sürdürdü:
"Bize önce 'Telefon aç, burada bekleyenler dağılsın' dedi. Ama dışarıda kimse yoktu. Ben dışarıya çıkıp polisi aradım. Sonrasında annesini evden kovdu ve telefonunu kırdı. Annesi de benim gibi canını zor kurtardı. Sonrasında kapıyı kapatarak evi yakmaya başladı. Önce kardeşinin odasını kolonya dökerek yaktı. Sonra kendi odasına geçerek yakmaya çalıştı. Ben devletten yardım istiyorum. Onu alıp ne yapacaksa yapsınlar. Ya da bizi alıp başka bir yere götürsünler. Bu uyuşturucu madde nasıl bir şeyse yaptıklarından sonra hiçbir şey hatırlamıyor. Yoldan geçen arabalara saldırıyor."
Uyuşturucu bağımlısı U.T. ambulansa alınarak polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-08-23 16:55:38

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