Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da iki gencin bindiği motosiklete tutunan patenli kızlar, yoğun trafikte tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Tehlikeli yolculuk, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yeni yapılan yolda dün saat 22.30 sıralarında yaşandı. Konyaaltı'ndan Kepez yönüne giden ve üzerinde iki erkeğin bulunduğu motosikletin arkasına tutunan patenli iki kızı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yoğun trafikte tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen genç kızları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yolda bir süre bu şekilde ilerleyen gençler daha sonra kameraların görüş alanından çıktı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-08-23 18:29:58
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