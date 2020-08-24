(ÖZEL) Kemer'de geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Kemer'de geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor

DHA

(ÖZEL) Kemer'de geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hem yaz tatiline gelen hem de ilçede yaşayan çocuklara verilen ücretsiz eğitimlerle, geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor. Kemer Belediye Spor Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Dr. Orhan Yeşilli, hedeflerinin Kemer'i Türkiye'nin turizmle beraber denizcilik merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.
Kemer ilçe merkezindeki G-Marina'da bulunan Kemer Belediye Spor Yat ve Yelken Kulübü, ilçede yaşayan ve uzun süreli tatil için gelen ailelerin çocuklarına yelkenli sevdasını aşılamak için 1999 yılında çalışmalara başladı. Bir müddet çalışmalarını askıya alan kulüp, yeni yapılanmasıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Geleceğin yelkencilerini yetiştirmek için eğitimler veren kulüp, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere ise sertifika veriyor. Kemer'de çocukların ilgisinden memnun kalan kulüp yönetimi her kurs döneminde 36 çocuğa yelkenli sevdasını aşılıyor. Çocuklar tüm eğitimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak çalışmalarını yapıyor.
"BU SPORU HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"
Ankara'da oturan fakat her yaz Kemer'e gelen lise öğrencisi 16 yaşındaki Arda İlkan Mertol, "Yelken sporunu seçmemin nedeni çok fazla olanağı olması. Yani buradaki eğitimden sonra birçok spora gidilebiliyor. Örneğin 'laser' gibi birçok yelken çeşidi var. Bu sporu, yazın sürekli geldiğim için hobi olarak yapmaya devam edeceğim. Çok eğlenceli bir spor, herkese tavsiye ediyorum" dedi.
İKİZLER KURSUN İLGİ ODAĞI
3'üncü sınıf öğrencisi olan ikiz kardeşiyle birlikte bu sporu öğrenmek için kurslara gelen 8 yaşındaki Emin Cevdet Gezer, "Yelkenlileri öğrenmek için bu sporu seçtim. Burada olmayı seviyorum. İkizimle birlikte burada olmak da iyi" diye konuştu. İkizi Emir İzzettin Gezer de, "Ben yelkenciliği öğrenmeyi çok istiyorum. Burada olmayı da seviyorum. İkizimle birlikte olduğumuz için de iyi hissediyorum" dedi.
"ÇOCUKLARIMIZI TEKRAR YELKENLE DENİZLE BULUŞTURMA ŞANSIMIZ OLDU"
Kemer Belediye Spor Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Dr. Orhan Yeşilli, "45 yıllık aradan sonra, ilk defa bu sene her ne kadar da Covid-19'a da denk gelmiş olsa da çocuklarımızı tekrar yelkenle denizle buluşturma şansımız oldu. Tabii ki belediyemiz, kaymakamlığımız, yerel makamlarımız, yerel resmi makamların yardımları yine marinamızın büyük yardımı, onların planlamasıyla beraber, daha önce de yetiştirdiğimiz talebelerin de desteğiyle tekrar yelken eğitimlerine başlayabildik. Başlangıçta 5 tane optibatla yavaş başlamayı düşündük. Fakat talebin çok yüksek olduğunu gördük. Bizim tabii en büyük şansımız bölgemizde 20 yıla yakın süredir bu işleri hep yapıyor olmamız. En büyük hayalimiz de çocuklarımızı hiçbir ücret veya baskı altında hissetmeden ailelerin rahatça yelkene ve optimiste gönderebilmeleriydi. Yerel makamların büyük desteği arkamızda olunca, bunu başarmak da nasip oldu. Çok sevindik" diye konuştu.
"HEDEF KEMER'İ DENİZCİLİK MERKEZİ HALİNE GETİRMEK"
İlk başlarda önce bir yığılma olduğunu ama grupları ikişer partiye bölerek üç ana gurupta bu işlemleri bitirmeyi düşündüklerini anlatan Dr. Orhan Yeşilli, şöyle dedi:
"Bu ana grupları sabahlı ve öğleden sonralı dağıttık. Daha önceden kendi sporcularımızı veya bölgede yetiştirdiklerimizle bu işte desteklerini verip, antrenörlüklerini yapınca şu ana kadar yani hedefimiz olan 36 yelken eğitim sayısına ulaşmaya başladık. Okulların kapatılması, tam açılmaması, ağustos ayının sonuna uzaması, eylül ayının da belki uzaktan eğitimle geçmesi bizim bölgemizde hava ve iklimin çok uygun olduğu için bize tekrar bir plan yaptırıyor. Şimdi antrenörümüz olarak katkı veren arkadaşlar, yönetim kurulu ile tekrar konuşacağız ve müsait olursa iyi bir planlama yapabilirsek, çocukların uzaktan eğitim saatleri bittikten sonra da arzu eden çocukları ekimin sonuna kadar belki kasım ayına kadar planın dışında ama artmış olarak devam edip, yelkenle tanıştırmak istiyoruz. Şimdilik bu kadarla devam ediyoruz ama gördük ki bu istek ve azim devam ederse, hele şu güzel rüzgarı kaçırmazsak bu sefer halk eğitim müdürlüğümüz, kaymakamlığımız, belediyemizle beraber gelecek için de projeler hazırlıyoruz. Bizim nihai hedefimiz Kemer'i Türkiye'nin turizmle beraber denizcilik merkezi haline getirmektir. Bunu yapabilmek için küçük çocuklarımızı şimdiden denizcilik kültürüyle tanıştırıp, onlara denizcilik konusunda ufuk açıp ilerlememiz gerekiyor. Nihai hedefimiz bu olacaktır."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yat ve Yelken Kulübü yazısı detay
Çocukların optimistleri deniz için hazırlamasından detaylar
Optimistleri denize götürmeleri
Arda İlkan Mertol röportaj
Yeleklerin giyilmesi detay
Emin Cevdet Gezer röportaj
Yeleklerin giyilmesi yakın detay
Emir İzzettin Gezer
Denizde optimist kullanan çocuklardan detay
Dr. Orhan Yeşilli röportaj
Optimist eğitimlerinde çocukların yelkenliyi denizde ters döndürülmesi ve tekrar düzeltilmesiDHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-08-24 12:16:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı şüphelisi ...
Antalya’da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli yakalandı Kadının ağzını kapatıp, yol kenarındaki yaklaşık 3 metre derinlikteki çukura sürükleyip taciz etti
YEREL HABERLER Antalya’da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel ...
Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Alanya’da spor tesislerine dezenfekte işlemi
YEREL HABERLER Alanya’da spor tesislerine dezenfekte işlemi
Süper Ligi’nin yeni takımı Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ilk idmana çıktı
YEREL HABERLER Süper Ligi’nin yeni takımı Konyaaltı Belediyesi ...
Uyuşturucu satın almaya gelen şahıs jandarmayı görünce şoke oldu Alanya’da jandarma uyuşturucu tacirini yakaladı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satın almaya gelen şahıs jandarmayı ...
Antalyaspor'da izin günü 
YEREL HABERLER Antalyaspor'da izin günü 
Demir sera ustası elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Demir sera ustası elektrik akımına kapılarak yaşamını ...
Düğünlerde korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Düğünlerde korona virüs denetimi
Sahilde çalışma yapılan iş makinesi, kaplumbağa yuvalarını dağıttı
YEREL HABERLER Sahilde çalışma yapılan iş makinesi, kaplumbağa ...
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi İş makinelerinin sahilde caretta caretta yuvalarına zarar verdiği iddiası
YEREL HABERLER Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları ...
CITES belgesi olmayan papağanlar ve iguanaya el konuldu
YEREL HABERLER CITES belgesi olmayan papağanlar ve iguanaya el ...
YÖREX pandemi sebebiyle 2021'e ertelendi
YEREL HABERLER YÖREX pandemi sebebiyle 2021'e ertelendi
Antalyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Antalyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam etti
1 milyon leylek, sonbahar göçü için havada
YEREL HABERLER 1 milyon leylek, sonbahar göçü için havada
Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli ...
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli ...
17 yaşında genç serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
YEREL HABERLER 17 yaşında genç serinlemek için girdiği ırmakta ...
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
YEREL HABERLER Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için ...
Piknikte ırmağa giren 17 yaşındaki Metin, boğuldu
YEREL HABERLER Piknikte ırmağa giren 17 yaşındaki Metin, boğuldu
Uyuşturucu bağımlısı oğlu evi yakan baba: Bizi perişan etti, tükendik
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlısı oğlu evi yakan baba: Bizi ...
Antalya falezlerde çıkan yangında ağaçlar alev alev yandı Otluk alanda çıkıp ağaçlara sıçrayan yangın, yakın kısımda bulunan apartmandaki bina sakinlerini korkuttu
YEREL HABERLER Antalya falezlerde çıkan yangında ağaçlar alev alev ...
Kumluca'da otomobil sulama kanalına çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kumluca'da otomobil sulama kanalına çarptı: 1 yaralı
Orman yangınında çıkan hortumun arasında kalan ormancılar o anları anlattı Rüzgarı biranda ters çeviren hortum sebebiyle korkulu anlar yaşayan orman görevlileri: "Kaçarken hortum çıktı, o esnada hortum bizi kendine çekti. Zor bela oradan kurtulduk" "Zar zor bir ağaç buldum sarıldım. Çok zor anlar yaşadık"
YEREL HABERLER Orman yangınında çıkan hortumun arasında kalan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X