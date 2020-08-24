Otomobilde çıkan yangın, ormana da sıçradı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYAKonya karayolunda, park halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobili yol kenarında gören Suriye uyruklu rehber Ziyad Elcasim ve arkadaşı Abdullah Al Khalil, yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verdi. Ormana da sıçrayan yangın, ekipler tarafından kısa süre içinde söndürüldü.

Yangın, dün gece yarısı AntalyaKonya karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre arızalı olduğu için yol kenarına park edilen ve sahibi bilinmeyen otomobilden duman çıkmaya başladı. O sırada yoldan geçen Suriye vatandaşı rehber Ziyad Elcasim ve arkadaşı Abdullah Al Khalil, yangına müdahale etti. Elcasim ve Al Khalil, yangını söndürmek için ilk müdahaleyi yaparken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yanan otomobili ve ormanlık alana sıçrayan alevleri söndürdü.

Yangının çıkış sebebini öğrenmek için soruşturma başlatan ekipler, otomobilin sahibine de ulaşmaya çalışıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-08-24 12:44:49



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