Sera kurarken elektrik akımına kapılan işçi öldü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sera kurulumu yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi Ferhat Tankut (32) yaşamını yitirdi.
Kumluca'ya bağlı Salur Mahallesi'nde yaşayan ve demir sera kurulumu işi yapan Ferhat Tankut dün öğle saatlerinde Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi Koruca mevkine sera kurmaya gitti. Burada çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan Ferhat Tankut yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ferhat Tankut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Finike Cumhuriyet Savcılığı tarafından bölgede yapılan incelemenin ardından, Ferhat Tankut'un cenazesi ambulansla Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2020-08-24 12:47:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.