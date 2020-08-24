Sera kurarken elektrik akımına kapılan işçi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sera kurulumu yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi Ferhat Tankut (32) yaşamını yitirdi.

Kumluca'ya bağlı Salur Mahallesi'nde yaşayan ve demir sera kurulumu işi yapan Ferhat Tankut dün öğle saatlerinde Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi Koruca mevkine sera kurmaya gitti. Burada çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan Ferhat Tankut yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ferhat Tankut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Finike Cumhuriyet Savcılığı tarafından bölgede yapılan incelemenin ardından, Ferhat Tankut'un cenazesi ambulansla Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2020-08-24 12:47:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.