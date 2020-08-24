‘Apollo'dan Athena'ya Antik Kentler ve Endemik Çiçekler’ sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Apollo'dan Athena'ya Antik Kentler ve Endemik Çiçekler’ sergisi

İHA

'Apollo'dan Athena'ya Antik Kentler ve Endemik Çiçekler' sergisi Akdeniz Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Müdürlüğü ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

‘Apollo'dan Athena'ya Antik Kentler ve Endemik Çiçekler’ sergisi

‘Apollo'dan Athena'ya Antik Kentler ve Endemik Çiçekler’ sergisi Akdeniz Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Müdürlüğü ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Antalya Arkeoloji Müzesi’nde yapılan serginin açılış törenine Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Antalya İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya Sivil Toplum Kuruluşları ve Antalya Rehberler Odası’ndan yetkililer ve ilgililer katıldı.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Diyaloğu V Programı tarafından desteklenen Apollo'dan Athena'ya Antik Kentler & Endemik Çiçekler projesi kapsamında açılan serginin Antalya ve Atina’da bulunan Antik Kentlerde yayılış gösteren endemik ve hassas bitki türleri üzerine yürütülen çalışmalarla yerli ve yabancı misafirlerin farkındalığını artırması amaçlanıyor.
Ressam Korhan Kınıklı’nın eserlerinin yer aldığı sergide Antik Kentler ve Endemik Çiçekler mizansenli toplam sekiz yağlı boya tablo sergileniyor. Apollo’nun Sidesi, Aşıkları Birleştiren Fısıltı, Phaselis’in Gemileri, Perge’nin Lider Kadınları, Aegeus’un Bekleyişi, Vravrona’nın Güzel Kızı, Marathonas’ın Ağlayan Çiçekleri ve Athena’nın Zaferi isimli eserlerde antik kentlerin topluma mal olmuş hikayeleri eşliğinde çiçekler anlatılmıştır.
Serginin açılışında konuşan Proje Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda ANTOK Başkanı Doç. Dr. İ. Gökhan Deniz, “Ülkemiz bitki çeşitliliği yönünden son derece zengin ve yaklaşık 10000 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu bitki türlerinden 2700 tanesi Antalya ilinde yayılış gösteriyor. Ülkemizde yayılış gösteren bitki türlerinin yaklaşık üçte biri endemik ve başka ülkelerde yayılış göstermiyor. Antalya 825 endemik bitki taksonuyla ülkemizin bu anlamda en zengin ili olma özelliğine sahip.” diye konuştu.
Etkili bir çevre koruma ve nadir türlerin geleceğe aktarımı için kurumlar arası iletişimin önemine, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının gerekliliğine değinen Doç. Dr. İ. Gökhan Deniz projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.
Antalya sivil toplumunun gerçekleştirdiği çalışmalarla geldiği sevindirici seviyeye geldiğini belirten Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hüseyin Kurtay yapılan bu ve benzeri etkinliklerle kurumlar arası iş birliği çalışmalarının olumlu etkisine vurgu yaptı. Kurtay bilhassa çevre ve doğa koruma konusunda çalışma yürüten Antalya sivil toplumunun başarılı çalışmalarından örnekler verdi.
Dış İşleri Bakanlığı, AB Başkanlığı Antalya Sorumlusu Selman Çetin ise Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yakın dönemde Türkiye’deki sivil topluma yönelik olarak yürüttüğü programlar hakkında bilgi vererek Antalya’dan başvuruları kabul edilen proje sayısının çokluğuna ve başarılı sonuçlarına vurgu yaptı.
‘Apollo'dan Athena'ya Antik Kentler ve Endemik Çiçekler’ sergisi Ağustos sonuna kadar Antalya Arkeoloji Müzesi’nde ziyaretçilere açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Azeri suç örgütü elebaşının katiliyle son yemeğinin görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Azeri suç örgütü elebaşının katiliyle son yemeğinin ...
Tartıştığı annesini satırla rehin aldı
YEREL HABERLER Tartıştığı annesini satırla rehin aldı
Serik'te ormanlık alana yakın bölgedeki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Serik'te ormanlık alana yakın bölgedeki yangın ...
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu Satırla annesini rehin aldığı iddia edilen genç polis tarafından ikna edildi
YEREL HABERLER Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis ...
Antalya'nın Serik ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14 00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
YEREL HABERLER Antalya'nın Serik ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki ...
Yanan evine müdahaleyi gözyaşlarıyla izledi
YEREL HABERLER Yanan evine müdahaleyi gözyaşlarıyla izledi
Tümör tespit edilen akciğeri temizlenip, yeniden nakledildi 
YEREL HABERLER Tümör tespit edilen akciğeri temizlenip, yeniden ...
'Zirveyi pandemiye bırakmayacağız' dediler, 2 günde 2 dağ tırmanışı gerçekleştirdiler İki kadın sağlık çalışanı, zirveye meslektaşları için çıktı
YEREL HABERLER 'Zirveyi pandemiye bırakmayacağız' dediler, 2 günde 2 ...
Antalya'da görme engelli vatandaş 4 çocuğu yangından kurtardı Yangından kurtulan anne gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Antalya'da görme engelli vatandaş 4 çocuğu yangından ...
Gazipaşa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın evine ateş açıldı
YEREL HABERLER Gazipaşa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın evine ateş ...
Bu koltuğu görenler dönüp bir daha sadece arkasından bakabiliyor 'Koltuksiklet' Antalya yollarında test sürüşüne çıktı, görenler gözlerine inanamadı Araçlar üzerinde yaptığı sıra dışı projelerle gündeme gelen oto aksesuarcısı, bu sefer koltuktan motosiklet yaptı Motosiklet motorunu taktığı koltuğa 3 teker koyan, direksiyonunu da bisikletten temin eden Tokmak, 4 vitesli ve 80 km hıza ulaşan koltuğun üzerinde test sürüşleri gerçekleştirdi “Amacım valeye park ettirmek”
YEREL HABERLER Bu koltuğu görenler dönüp bir daha sadece arkasından ...
Turizm sektöründe iş arayanlar ve iş verenler Kepez'de buluştu
YEREL HABERLER Turizm sektöründe iş arayanlar ve iş verenler ...
Mobil Kuaför Tırı’ndan yaylalara hizmet
YEREL HABERLER Mobil Kuaför Tırı’ndan yaylalara hizmet
Kedi ile bukalemunun kavgası Bukalemunun kediye karşı verdiği mücadele kamerada
YEREL HABERLER Kedi ile bukalemunun kavgası Bukalemunun kediye karşı ...
Sera kurarken elektrik akımına kapılan işçi öldü
YEREL HABERLER Sera kurarken elektrik akımına kapılan işçi öldü
Otomobilde çıkan yangın, ormana da sıçradı
YEREL HABERLER Otomobilde çıkan yangın, ormana da sıçradı
Büyükşehir ‘Rulo Çim Üretim Tesisi’ kurdu
YEREL HABERLER Büyükşehir ‘Rulo Çim Üretim Tesisi’ kurdu
Kendi akciğeri kendisine tekrar nakil edilen hasta sağlığına kavuştu Akciğeri çıkartılıp temizlendikten sonra aynı hastaya yeniden nakil yapıldı
YEREL HABERLER Kendi akciğeri kendisine tekrar nakil edilen hasta ...
(ÖZEL) Kemer'de geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kemer'de geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor
Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı şüphelisi ...
Antalya’da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli yakalandı Kadının ağzını kapatıp, yol kenarındaki yaklaşık 3 metre derinlikteki çukura sürükleyip taciz etti
YEREL HABERLER Antalya’da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel ...
Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Alanya’da spor tesislerine dezenfekte işlemi
YEREL HABERLER Alanya’da spor tesislerine dezenfekte işlemi
Süper Ligi’nin yeni takımı Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ilk idmana çıktı
YEREL HABERLER Süper Ligi’nin yeni takımı Konyaaltı Belediyesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X