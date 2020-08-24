Belgesiz iki papağan ve bir iguanaya el konuldu



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yapılan denetimde CITES ve Ek 15 belgesi bulunmayan 'Ara' türü 2 papağan ve 1 iguanaya el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güllükdağı (Termessos) Milli Park Şefliği'ne, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılan şikayet üzerine Antalya'da gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, CITES (yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaret konvansiyonu) belgesi olmayan 'Ara' türü papağanlar ve iguana tespit edildi. CITES ve Ek 15 belgesi (ticari olarak av ve yaban hayvanı satışı yapan işletmelerde av ve yaban hayvanları için düzenlenecek satış belgesi) bulunan Ara türü 1 papağan dışında belgeleri ibraz edilmeyen Ara türü 2 papağan ve 1 iguanaya el konuldu.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, belgeleri ibraz edilemeyen hayvanların yediemin tutanağıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilerek, gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-08-24 16:22:54



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