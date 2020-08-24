Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, 3 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı.

Yangın, Karabük Mahallesi Yeşil Vadi mevkiinde saat 14.40 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 1 helikopter, 6 teknik eleman, 30 yangın işçisi müdahale etti. 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınabilen ve 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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