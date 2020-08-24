Manavgat'taki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, orman ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Manavgat'ın Karabük Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sarp ve ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgedeki yangına Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 teknik eleman ve 30 yangın işçisi tarafından 8 arazözle karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-08-24 19:08:25



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