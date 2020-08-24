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Manavgat'taki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

DHA

Manavgat'taki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, orman ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Manavgat'ın Karabük Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sarp ve ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgedeki yangına Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 teknik eleman ve 30 yangın işçisi tarafından 8 arazözle karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-08-24 19:08:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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