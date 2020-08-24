Manavgat'taki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, orman ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Manavgat'ın Karabük Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sarp ve ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgedeki yangına Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 teknik eleman ve 30 yangın işçisi tarafından 8 arazözle karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-08-24 19:08:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.