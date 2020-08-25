Pandemide evde kalanlar poligonlarda atış yaparak stres atıyor Ateşler ölçülüp dezenfekte edilmiş silahlarla ateş edip rahatlıyorlar Atış Poligonu Mesul Müdürü ve Atış Eğitmeni Mustafa Altunöz: " İnsanlar da kendilerini rahatlatmak adına poligonu tercih ediyor. Rahatlamak adına bu işi çokça yapmaya başladılar”

Antalya'da Koron virüs sebebiyle evde kalarak aktivitelere katılamayan yerli ve yabancı vatandaşlar, evde kalmanın stresini atış poligonuna gelerek atıyor.

Korona virüs döneminde bir süre kapalı olan Konyaaltı’ndaki atış poligonu, normalleşme süreciyle birlikte önlemlerini alarak faaliyete başladı. Pandemide çeşitli aktivitelere katılamayan yerli ve yabancı vatandaşlar ise poligonun açılmasını fırsat bilerek, evde kalmanın stresini atıyor. İlk olarak poligon girişinde vatandaşların maskelerine dikkat ediliyor. Maskesi olan içeriye alınırken, maskesi olmayana ise maske temin ediliyor. İçeriye giren vatandaşların ateşleri ölçülüyor, ellerine dezenfekten sıkılıyor ve kayıt işlemleri bittikten sonra da atış alanına alınıyor. Aynı zamanda kullanılan silahlar, kulaklıklar ve diğer ekipmanlar da sürekli olarak alkolle dezenfekte ediliyor.



"Stres atmak için geldim"

Almanya’dan Antalya’ya tatile gelen Salih Yönel, “Stres atmak için buraya geldim. Malum pandemi dönemindeyiz. Bende evde sıkıldım, buraya da stres atma amacıyla geldim” dedi.



"Uzun zamandır evde sıkıldım"

Uzun zamandır evde sıkıldığını anlatan Aytaç Durmaz, “Pek bir aktivite yapamadık. Uzun zamandır da atış yapmak istiyordum, buraya geldik. Burada temizlik ön planda. Girişte maskeleri kontrol etmeleri, sürekli elimizi dezenfekte etmeleri güzel bir durum. Silahların temiz olması, göz önünde temizlenmeleri insana güven veriyor. Ben biraz takıntılı biriyim. Temizler ve dikkat ediyorlar. Bu da zaten benim ilk atışımdı, oldukça heyecanlıydım” ifadelerini kullandı.



"Pandemi döneminde sıkılan poligonu tercih ediyor"

Atış Poligonu Mesul Müdürü ve Atış Eğitmeni Mustafa Altunöz, korona virüsün önlenmesine yönelik gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, iş yerinin sürekli olarak dezenfekte edildiğini kaydetti. Maskesi olmayan müşterilerin içeriye alınmadığını dile getiren Altunöz, “Ateşleri ölçüyoruz. Yüksek ateşi olanlar varsa en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Şimdi pandemi döneminden sonra insanlar dışarıya çıkarken düşünüyor. Bizim kendi iş yerlerimize müşterilerimiz normal seviyede gelmeye başladı. Bizde bu süreçte evde kaldık, çok canımız sıkıldı. İnsanlar da kendilerini rahatlatmak adına poligonu tercih ediyor. Rahatlamak adına bu işi çokça yapmaya başladılar” diye konuştu.

Müşterilerin rahat olması gerektiğini söyleyen Altunöz, “Her ateş öncesi ve sonrası tabancalar dezenfekte ediliyor. Kullandıkları kulaklıklar ve çeşitli malzemeler alkolle dezenfekte ediliyor. O yüzden herkesin içi rahat olmalı” sözlerine ekledi.

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