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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SunExpress, Antalya'dan Almanya'ya 3 şehre daha uçmaya başlıyor

DHA

SunExpress, Antalya'dan Almanya'ya 3 şehre daha uçmaya başlıyor


ANTALYA, (DHA)ANTALYA'yı direkt tarifeli seferlerle yurt içi ve yurt dışında en çok destinasyona bağlayan SunExpress, eylül ayında Antalya'dan planladığı iç ve dış hat uçuş takvimini açıkladı.
Türkiye'deki uçuş yasaklarının kaldırılmasının ardından hem iç hem de dış hatlarda Antalya'dan uçuş düzenleyen ilk havayolu olan SunExpress, eylül ayında Antalya'dan iç hatlarda 7, dış hatlarda ise 21 destinasyona uçuş hizmeti sunuyor. SunExpress, Almanya güzergahında 3 Eylül itibarıyla Leipzig ve 6 Eylül itibarıyla Saarbrücken uçuşlarına yeniden başlarken, 15 Eylül'den itibaren haftada iki kez Bremen'e sefer sunacak. Almanya'nın popüler destinasyonları Köln, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart ve Münih'e günlük uçuşlarını eylül ayında da sürdürecek olan SunExpress, Nuremberg'e haftada 4, Münster'e ise haftada 2 kez sefer düzenleyecek.
ANTALYA'DAN YURT DIŞINA DİREKT TARİFELİ SEFERLER
Almanya dışında ise Londra, Amsterdam, Paris, Viyana, Brüksel, Basel de dahil olmak üzere Avrupa'nın toplamda 8 kentine uçuşlarına eylül ayında da devam eden havayolu, Antalya'dan bu kentlere direkt tarifeli sefer sunuyor.
İç hat uçuşları çerçevesinde eylülde Antalya'dan Adana'ya haftada 11, Diyarbakır'a 10, Van'a 7, Gaziantep'e 6, Trabzon ve Samsun'a 3 ve Kayseri'ye 2 kez uçuş düzenlemeye devam edecek olan SunExpress, İzmir'e ise hafta içi 2, hafta sonu ise günde 3 sefer sunuyor.
SUNEXPRESS'TEN COVİD-19 ÖNLEMLERİ
Seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanına uçuşlarından en az üç saat erken gelmelerini tavsiye eden SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri alıyor. Türkiye'den Almanya'ya seyahat eden yolcuların, son 48 saat içinde alınmış negatif Covid-19 test raporunu uçuş öncesi ibraz etmesi gerekiyor. Covid-19 testi yaptırmamış yolcular, kurallar gereği uçuşa kabul edilmiyor.
Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren havayolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. İki saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldıran SunExpress, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan havayolu, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi ile koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99,9'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki hava, her üç dakikada bir sürekli olarak temizleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Hayat Eve Sığar' projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanıyor. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak. DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2020-08-25 11:19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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