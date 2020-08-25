Yeniden Refah Partisi’nden, CHP Kadın Kolları Genel Başkanına suç duyurusu Yeniden Refah Partisi Antalya temsilcileri, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusunda bulundu

Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanlığı üyeleri, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik ifadeleri nedeniyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında, ‘hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’ ve ‘halkı aşağılama’ suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Partililer suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Yeniden Refah partisi Antalya İl Başkanı Halil Şanlı, Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Öztürk, Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik ve partililer katıldı.

Partililer adına açıklama yapan Şanlı, Nazlıaka'nın sözleşmeye karşı çıkan vatandaşlarla ilgili ağır ifadeler kullandığını söyledi. Şanlı, “Sözleşmenin derinliklerinde toplumları oluşturan temel değerler tamamen reddedilmekte, toplumsal cinsiyet kavramı oluşturulup kadın erkek arasındaki fıtrat farklılığı haricinde bir cinsiyet anlayışı benimsenmekte ve bu öğretilerin eğitimden sanata, modadan spora her alanda insanlara empoze edilmesini şart koşan hükümlerin olduğu görülmektedir. Bütün bunlar ise mağdur olan kadınlarımızın arkasına sığınılarak yapılmaktadır. Sözleşme, mağdur insanları koruma bahanesi ile aile yapısını çok kolay şekilde hedeflemektedir" dedi.

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