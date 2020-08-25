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Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle dağıtılmasına 442 bin lira ceza

DHA

Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle dağıtılmasına 442 bin lira ceza


Ramazan SARIKAYALINamık Kemal KILINÇ/KUMLUCASERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kumluca ilçesi sahilinde yol çalışması yapılan iş makinesi, üzerinden geçtiği deniz kaplumbağası yuvalarına zarar verdi. Yuvalardaki yumurtaların bazıları ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DMKP) ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından iş makinesinin ait olduğu Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenleyip, 442 bin 482 TL ceza uyguladı. 
Kumluca'ya bağlı Beykonak sahilinde birkaç gün önce iş makinesiyle yapılan yol açılma çalışması sırasında, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek, çubuklar ve kafesler ile işaretlenen koruma altındaki deniz kaplumbağası yuvaları zarar gördü. Denizle karanın buluştuğu noktada yol açan iş makinesi nedeniyle bozulan birkaç yuvadaki bazı yumurtalar ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu. Çevredekiler, zarar görmeyen deniz kaplumbağası yumurtalarını yeniden kumun altına gömdü.
İŞ MAKİNESİ, KUMLUCA BELEDİYESİ'NE AİTMİŞ
Sosyal medya kullanıcıları, olaya ilişkin tepkilerini kendi hesaplarından dile getirdi. Yol açılan iş makinesinin Kumluca Belediyesi'ne ait olduğu belirtilirken, belediye yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Yol açılan bölgedeki sitelerde oturan ve 2 ay önce Kumluca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Ramazan Uluşar, site sakinlerinin 'WhatsApp' grubundan yaptığı paylaşımda çalışmayı belediyenin gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Uluşar, mesajında, "Arkadaşlar bu çalışma Beykonak Mavikent villalarının arasından denize dışarıdan gelen kişilerin ulaşımını sağlamak, sitemizi de rahatlatmak için yapılan bir çalışmadır. Evet zarar verilmiş ama büyütmeyelim lütfen. Belediyeyle sitemizin çok işleri var" demişti. 
BELEDİYEYE 442 BİN LİRA CEZA
Deniz kaplumbağası yuvalarının tahrip edilmesiyle ilgili inceleme başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sahilde incelemede bulundu. Yuvaları inceleyen ekipler, Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenlerken, bunun sonucunda bölgede iki farklı suç eylemi tespit edildi. Bölgenin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri olduğu belirlenirken, Kumluca Belediyesi tarafından iki noktada denize ulaşım amacıyla sahilin tahrip edilerek, yol açıldığı ve bu nedenle de belediye hakkında 442 bin 482 TL ceza uygulandığı öğrenildi.
'ÖNÜNE BİR TÜRLÜ GEÇEMİYORUZ'
Deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki en büyük ve en önemli yuvalama alanı olan Belek sahillerinde 21 yıldır çalışma yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Kumluca sahilinde yapılan çalışmayı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bu çalışma sırasında yuvalar dağılmış, yumurtaları dışarıda gördüm. Maalesef bu sadece Kumluca'ya ait bir durum da değil. Her yıl benzer olaylarla başka bölgelerde de karşılaşıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar'daki (DKMP) arkadaşlar gidip tutanak tutmuş. Birçok yuvalama kumsalında benzer olaylar oluyor. Bunun da önüne bir türlü geçemiyoruz. Sanırım yapılan yanlış veya yasal olmayan faaliyetler cezasız kalıyor. O nedenle bu faaliyetler devam ediyor. O bölgede bir belediyeyseniz bir çalışansanız bölgenin insanısınız demektir. Bölgenin insanı olarak orada kaplumbağaların yuva yaptığını bilmiyor olmak bana imkansız gibi geliyor. Bunları bile bile de yapıyor olmak çok enteresan geliyor. Yani sonuçta en azından bir insansınız ve doğadaki başka bir canlının yaşamına zarar veriyorsunuz. İlginç, bir türlü çözemediğimiz sorunlardan biri oldu bu" dedi.
'ANLAŞILMAZ BİR TUTUM'
Deniz kaplumbağası yuvalarına koyulan uyarı levhalarının 1 yıl bile dayanamadığını aktaran Canbolat, "Tabelalar dikiyor bakanlıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı dikiyor ama bunlar 1 yıl bile dayanmıyor. İnsanlar herhalde o tabelalardan rahatsız oluyor. Anlamak da mümkün değil. Bölge insanıysanız burada kaplumbağaların yuva yaptığını biliyorsunuz. Bu umursamazlık nasıl oluyor, neden oluyor bunu anlamış değilim. Küçük saygı, küçük dikkat. Bu tür faaliyetlerin eğer yol ihtiyacı varsa gerekli yasal izinlerinizi almışsınız bu yol için bunun yapılacağı zaman belli. Mayıs başından eylül sonuna kadar bu alanlarda böyle çalışmaların yasak olduğunu ben tüm belediyelerin tüm turizm işletmecilerinin bilgileri dahilinde olduğundan şüphe duymuyorum. Ama buna rağmen yapılıyor bu da anlaşılmaz bir tutum" diye konuştu.
Kanunlar ve uluslararası sözleşmelerin ne yapılması gerektiğini açık açık söylediğine işaret eden Dr. Ali Fuat Canbolat, şöyle devam etti:
"Özellikle DKMP'deki arkadaşlarımız bu cezaların ne olduğunu biliyor. 'Eğitim şart' diyeceğim ama eğitimle de çözülmüyor. Çünkü bilmediklerini düşünemiyorum. Bölge insanısınız, orada yaşayan insansınız. Nasıl bilmezsiniz? Her gün belki o hayvanların yuva yaptığını, akşamları yavruların ışıklara yöneldiğini görüyorsunuz. Demek ki burada insanlık olarak bir zarar veriyorsunuz. Bunun farkındasınız, eğitim de çözmüyor. Yapanın yanına kar kalıyor gibi bir durum oluşuyor. Cezai karşılık bulmadığı sürece bu işlerin devam edeceğini düşünüyorum. Birkaç yanlış davranış cezalandırıldığı takdirde ben bunların yavaş yavaş daha da azalacağını hissediyorum, tahmin ediyorum."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALINamık Kemal KILINÇ
2020-08-25 13:36:03

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