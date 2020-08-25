Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 yaşındaki kızı ölümden dönen baba kızını kurtardı, işinden oldu Kaza sonra karşı tarafla tartışınca şikayet edildi, 4 yıl önce verilen 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı bozuldu: Babanın silah ve özel güvenlik kimlik kartı, havalimanı çalışma izni ve apron kartı iptal edildi, işten çıkartıldı Emrah Saltan: "Adaleti bekliyorum, mağdur edildim, yapılan insanlığa aykırı bir şey, işim elimden alındı"

İHA

Antalya'da motosiklet kazasında 6 yaşındaki kızı ölümden dönen baba, karşı tarafla tartışınca hem işinden, hem de güvenlik sertifikasından oldu. Tek tesellisinin kızının hayatta olması olduğunu dile getiren baba Emrah Saltan, kimlik kartlarının ve işinin geri verilmesini istedi.

6 yaşındaki kızı ölümden dönen baba kızını kurtardı, işinden oldu Kaza sonra karşı tarafla tartışınca şikayet edildi, 4 yıl önce verilen 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı bozuldu: Babanın silah ve özel güvenlik kimlik kartı, havalimanı çalışma izni ve apron kartı iptal edildi, işten çıkartıldı Emrah Saltan: "Adaleti bekliyorum, mağdur edildim, yapılan insanlığa aykırı bir şey, işim elimden alındı"

Antalya’da motosiklet kazasında 6 yaşındaki kızı ölümden dönen baba, karşı tarafla tartışınca hem işinden, hem de güvenlik sertifikasından oldu. Tek tesellisinin kızının hayatta olması olduğunu dile getiren baba Emrah Saltan, kimlik kartlarının ve işinin geri verilmesini istedi.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan öğretmen Betül Saltan ile güvenlik görevlisi Emrah Saltan’ın 6 yaşındaki kızları Elif Nisa Saltan’a geçtiğimiz 17 Temmuz tarihinde evlerinin önündeki kaldırım yakınında dururken bir motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 13 gün yoğun bakımda kalan, bunun 5 gününde ise solunum cihazına bağlanan küçük kız, ölümkalım savaşı verdi. Yaşam savaşını kazanan Elif Nisa, sağ ayağı alçılı, sağ arka kulak kemiği kırık ve kafasındaki göçüklerle taburcu oldu. Kızlarının hayata tutunması ile büyük mutluluk yaşayan Saltan ailesi ile kazaya karışan sürücünün yakınları arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, telefon üzerinden yaşanan bu tartışmanın fotoğrafını alan karşı taraf, Emrah Saltan’dan şikayetçi oldu.
4 yıl önce aile arasındaki bir olayda yaşanan tartışmanın mahkemeye taşınması sonucu Saltan’ın, aynı suçu bir daha işlememe cezası şikayetle yeniden gündeme geldi. Karşı tarafın şikayeti sonucu yaşanan benzer durum nedeniyle Saltan’ın silahı, özel güvenlik kimlik kartı, havalimanındaki çalışma izni ve apron kartı iptal edildi. Kızının sağlığına kavuşması için mücadele veren baba, iş akdinin sona erdirilmesi ve kartlarının iptal edilmesi kararıyla büyük şok yaşadı. Haklıyken haksız duruma düştüklerini dile getiren aile, adaletin yerini bulmasını istedi.
Kazanın 17 Temmuz’da saat 17.00 sıralarında olduğunu anlatan baba Emrah Saltan, “Kaldırımın önünde kızım apartmanın önünde duruyordu. Ağabeyi ve komşularımızın çocukları da vardı. Motosiklet sesini duyunca bağırdım onlara. ‘Motosiklet geliyor çekilin’ dedim.Çok hızlı geliyordu, Nisa duymadı. Kızım yan tarafta duruyordu, motosiklet birden çarptı. Savurdu kızımı. Ardından kızımla ilgilenmeye başladık. Kazada 8’de 8 kızım kusurlu gösterilmiş. Kaza yapan tarafın yakınlarıyla aramızda telefonda tartışma oldu, birbirimize kırıcı laflar kullandık” diye konuştu.
Karşı tarafın kendilerini telefonla aradığını ve "baba olsaydın, sahip çıksaydınız’ biz haklıyız dediklerini iddia eden baba, karşılıklı, bende kızımın verdiği acı vardı, evladım gözümün önünde eriyordu. Kırıcı laflar oldu” şeklinde konuştu.

"13 gün yoğun bakımda kaldı"
Elif Nisa’nın 13 gün hastanede tedavi gördüğünü ve 5 günün kızı için kritik geçtiğini ifade eden baba Saltan, “Ölüm tehlikesi var denildi. Biz umutla bekledik. Sonra Allah’ım kızımızı bize geri verdi. Şu an kızımın ayağında kırık var alçıda. Platin takılabilir. Sağ kulağındaki kemik kırık, yüzde 40 işitme kaybı var. Beyin ödemi geçti. Başında 5 göçük var. Fazla yıpratmadan tedavisine devam ediyoruz” diye konuştu.
Kazanın ardından başlatılan sürecin kendileri için ağır olduğunu kaydeden Emrah Saltan, mahkemeye intikal eden bir durumun olmadığını bildirdi. Saltan, karşı tarafla yaşanılan süreci ise şöyle anlattı:
“Bizi tehdit ediyor’ deyip savcılığa başvuruyorlar. Savcılıkta bunu göz önünde bulundurarak benim, silah ve özel güvenlik kimlik kartımı, havalimanında çalışma iznimi ve apron kartımı iptal etti. Kartlarımın iptal edilmesinin sebebi ise ben 4 yıl önce aile arasında bir tartışma yaşadım. Mahkemeye çıktım, beraat ettim ama 5 yıl aynı suçu işlememe kararı verildi. Bu kez yine aynı suç olunca böyle oldu. Konuşmalarımızı ses kaydı yapıp, yaklaşık 10 sayfaya yakın ifade yazmışlar” dedi.

"Savunmam bile alınmadı"
Adaletin yerini bulmasını isteyen Emrah Saltan, “Adaleti bekliyorum, mağdur edildim. Şükür kızım yavaş yavaş düzeliyor. En azından iş konusunda mağduriyetim giderilsin. Yapılan insanlığa aykırı bir şey. İşim elimden alındı. Bunu bilerek ve araştırarak yaptılar. Hiçbir savunmam alınmadan benim kimlik kartım iptal edildi. Çalıştığım firma iş akdimin sonlandırıldığını bildirdi. Tek mutluluğumuz kızımızın hayatta olması” diye konuştu.

"İşimi kaybettim"
Kazayla ilgili hukuki süreci kızının sağlığına kavuşmasının ardından başlattığını dile getiren Saltan, “Hem işimi kaybettim, hem de kızımın sağlığının nasıl olacağını bilemiyorum” diye konuştu.

"Çok yıprandık"
Anne Betül Saltan, yaşanan olayda haklıyken haksız duruma düştüklerini belirtti. Maddi manevi kayıplarının yanında en büyük mutluluklarının, çocuklarının hayatta kalması olduğunu dile getiren Saltan, “Yoğun bakım sürecinde kızım 4 gün solunum cihazına bağlı yaşadı. Doktorlar kızımın kurtuluşunun büyük şans olduğunu söylediler. Şuan büyük bir çöküş yaşıyoruz. Kızımın devam eden tedavisinde ilerisinin nasıl olacağını bilemiyoruz. Çok yıprandık, sadece adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

"Korkuyorum"
Günlerdir yatağında tedavisine devam edilen Elif Nisa Saltan ise, "Kaldırımın kenarında duruyordum. Geldi çocuk bana çarptı. Şu an iyiyim. Ayağım alçıda. Alçıyı çıkartmak istiyorum. Artık parka inmek istemiyorum çünkü korkuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle dağıtılmasına 442 bin lira ceza
YEREL HABERLER Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle ...
'Covid-19 Günlerinde Yaşam' fotoğraf yarışmasında, DHA muhabirine birincilik ödülü
YEREL HABERLER 'Covid-19 Günlerinde Yaşam' fotoğraf yarışmasında, ...
Alanya’da uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın Uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 441 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu ticareti yapılan eve ...
Yeniden Refah Partisi’nden, CHP Kadın Kolları Genel Başkanına suç duyurusu Yeniden Refah Partisi Antalya temsilcileri, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi’nden, CHP Kadın Kolları Genel ...
SunExpress, Antalya'dan Almanya'ya 3 şehre daha uçmaya başlıyor
YEREL HABERLER SunExpress, Antalya'dan Almanya'ya 3 şehre daha ...
Başkan Uysal, sünnet çocuklarını hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Uysal, sünnet çocuklarını hastanede ziyaret ...
Pandemide evde kalanlar poligonlarda atış yaparak stres atıyor Ateşler ölçülüp dezenfekte edilmiş silahlarla ateş edip rahatlıyorlar Atış Poligonu Mesul Müdürü ve Atış Eğitmeni Mustafa Altunöz: " İnsanlar da kendilerini rahatlatmak adına poligonu tercih ediyor. Rahatlamak adına bu işi çokça yapmaya başladılar”
YEREL HABERLER Pandemide evde kalanlar poligonlarda atış yaparak ...
İl Milli Eğitim Müdürü Arslan, açılış öncesi okulları denetledi
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Arslan, açılış öncesi okulları ...
Antalya'nın 20 kilometre uzaklıktaki akciğerleri; Düzlerçamı
YEREL HABERLER Antalya'nın 20 kilometre uzaklıktaki akciğerleri; ...
Güvenli turizmde Antalya, 1 numara
YEREL HABERLER Güvenli turizmde Antalya, 1 numara
Manavgat'taki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Manavgat'taki orman yangınında 1 hektar alan zarar ...
Finike'deki bir koya 'Oruç Reis' adı verilecek/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Finike'deki bir koya 'Oruç Reis' adı verilecek/ Ek ...
Antalya’da parkta kadına darp Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, bir şahsın yere yatırdığı kadını darp ettiği görüldü
YEREL HABERLER Antalya’da parkta kadına darp Bir vatandaşın cep ...
Otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Parkta kadına şiddet cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Parkta kadına şiddet cep telefonu kamerasında
Finike'deki bir koya 'Oruç Reis' adı verilecek
YEREL HABERLER Finike'deki bir koya 'Oruç Reis' adı verilecek
Antalya’da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel ...
Köylüler alevlerin arasında kalan buzağı için seferber oldu Yol kenarında başlayıp köye ilerleyen yangında çok sayıda ahır ve saman balyası zarar gördü Vatandaşlar yanan saman balyası ve ağaçları söndürmek için seferber olurken, ayaklarından yaralanan buzağı da suyla soğutuldu
YEREL HABERLER Köylüler alevlerin arasında kalan buzağı için ...
Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı şüphelisi yakalandı (2)
YEREL HABERLER Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı şüphelisi ...
Aytemiz Alanyaspor'dan forvete takviye
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'dan forvete takviye
Yangında 'Buğdayımı kurtarın' diyerek ağladı
YEREL HABERLER Yangında 'Buğdayımı kurtarın' diyerek ağladı
Alanyaspor, Adam Bareiro’yu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Adam Bareiro’yu renklerine bağladı
Belgesiz iki papağan ve bir iguanaya el konuldu
YEREL HABERLER Belgesiz iki papağan ve bir iguanaya el konuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X