Antalya'da 310 polisle narkotik uygulaması Önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı 7 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da 310 personel ve narkotik köpeği ile yapılan uygulamalarda, önceden tespit edilen 15 adrese operasyon düzenlendi, belirlenen 27 noktada da araç ve şüpheli şahıslar üzerine kontrol yapıldı. 76 araca 48 bin 102 TL idari para cezası uygulanırken, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla 22 Ağustos günü Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Antalya'da yapılan uygulamada Doğuyaka, Gebizli ve Yeşildere mahallelerini kapsadı. 310 personel ve narkotik madde arama köpeği ile daha önceden tespit edilen 15 adrese operasyon düzenlendi. 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından aranan 15 şahıs yakalanırken, 50 metruk bina kontrol edildi ve bina içerisinden barınan şahıslar men edildi.

Daha önceden belirlenen 27 nokta da araç ve şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapıldı. Bu çalışmalarda 2 bin 201 şahıs ve 975 araç kontrol edildi. 76 araca 48 bin 102 TL idari para cezası uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi.

Uygulama sonucunda 4 şahıs 'kullanmak için uyuşturucu/uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan, 2 şahıs 'uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan, 1 şahıs ise '6136 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 10,60 gram eroin, 1 gram kokain, 2 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 3 adet ecstasy, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 3 adet havai fişek ele geçirildi.

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