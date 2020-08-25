Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Durmuş Şahiner (23) hayatını kaybetti.

Kaza, Karapınar Mahallesi'nde sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. Durmuş Şahiner yönetimindeki 07 E 0328 plakalı otomobil, Gödüre Yaylası istikametine giderken, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Takla atarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Durmuş Şahiner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Şahiner'in cansız bedeni, Alanya Belediyesi Mezarlığı morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Durmuş Şahiner, Şıhlar Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2020-08-25 16:25:37



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