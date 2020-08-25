Manavgat’ta kaldırım çalışması

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarılar Mahallesi 3043 numaralı sokağın çevresi ile Örnek Mahallesi 1502 numaralı sokağın çevresinde kaldırım çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatıyla kaldırım düzenleme çalışmasını gerçekleştiriyor. Başkan Şükrü Sözen, ilçenin her geçen gün büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekerek, hizmet çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Sözen, “Manavgat Belediyemiz, halkımızdan gelen istek ve ihtiyaçları en hızlı şekilde değerlendirip 106 mahalle genelinde çözüm odaklı hizmet üretmeye hızlı şekilde devam ediyor. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Manavgat’ımızı güzelleştirmeye ve çözüm odaklı hizmetlerimizi halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.