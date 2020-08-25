Bilgisayar monitörü içerisine sakladığı uyuşturucuyu kargo yoluyla getirdi Antalya’da kargo yoluyla uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Diyarbakır’dan bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş vaziyette 1.50 gram uyuşturucu maddeyi, kargo yoluyla ilçeye getiren şüpheli tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir kargo şirketine Diyarbakır’dan gelen şüpheli bir pakette uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş vaziyette 1.50 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi. Kargo alıcısı E.Ö. ise çalıştığı otelde yakalandı. Hakkında, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan adli işlem başlatılan E.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Diğer yandan, Kavaklı Mahallesinde bulunan bir evde de uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, balkon kısmında 1 adet saksıya ekilmiş vaziyette 50 santimetre uzunluğunda hint keneviri, ayakkabılık kısmında bir kabın içine konulmuş vaziyette toplamda 17.12 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi. Yakalanan M.S. hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak’ ve ‘2313 sayılı kanuna muhalefet etmek’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

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