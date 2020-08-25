Antalya denizinde Korona virüs denetimi Sahil Güvenlik, 9 bin 953 vatandaşı Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdi

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Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, 2123 Ağustos tarihleri arasında yaptığı denetimde, 9 bin 953 vatandaşı Covid19 tedbirleri konusunda bilgilendirdi.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından turizm sezonunun başlamasıyla Covid19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetim arttırıldı. Bu kapsamda 2123 Ağustos tarihleri arasında 521 adet tur teknesi, dalış teknesi, ticari yat ve 13 adet plaj işletmesinin kontrolleri yapıldı. 9 bin 953 vatandaş, Covid19 tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

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