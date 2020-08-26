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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otellerde köpük sosislerle sosyal mesafeli halay

DHA

Otellerde köpük sosislerle sosyal mesafeli halay


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte hayatın vazgeçilmezi olan sosyal mesafe ve maske kullanımı, turizm tesislerindeki eğlencelere de yansıdı. Antalya'nın Kemer ilçesine gelen yerli ve yabancı tatilcilerin halay çekerken 1,5 metre mesafeyi sağlamak için 'deniz makarnası' da denilen köpük sosisleri kullanması ilginç görüntüler oluşturdu.
Normalleşme sürecinin ardından Türk turizminin önemli yurt dışı pazarlarında uçuşlara izin vermesiyle birlikte Antalya'ya gelen turist sayısı, 1 ayda 1 milyona ulaşırken, otel işletmecileri de turistlerin çeşitli önlemlerle eğlence ve spor aktivitelerine katılabilmelerini sağlamaya çalışıyor. Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde, sabah jimnastiğini havuzda sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştiren yerli ve yabancı turistler, havuz başında animatörlerin de yardımıyla köpük sosislerle halay çekiyor.
Daha önce Türkiye'ye tatil için 4 kere Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen Kseniya Çiç (29), ilk defa sosyal mesafeli halayda yer aldığını belirterek, "Burada koronavirüsle ilgili herhangi bir problem yok. Sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Animasyon çok iyi. Tüm çalışanlar maske takıyor. Danslarda da hatta mesafeyi korumak için spagetti kullanıyor ve el ele dokunulmuyor" dedi.
'DÖRT DÖRTLÜK GÜVENLİ TATİL'
Almanya'da yaşayan Hüseyin Kızıl, Türkiye'ye sürekli geldiğini fakat tatil için ilk defa otele geldiğini anlatırken, alınan önlemler ve sosyal mesafeli halay için şunları söyledi:
"Şu ana kadar otelde gördüğüm kadarıyla çalışanlar Covid-19 kullarına uyarak maskesiz dolaşmıyor. Mesafe kurallarına da uyuyorlar. Sadece sorun turistler olarak bizlerden dolayı problemler olabilir. Bir de insanlarımız mesafe kurallarına uyduğu sürece sorun olacağını sanmıyorum. Şu anda her şey dört dörtlük. Tatil de güzel geçiyor. Zaten vatanımız cennet. Onu söylemeye gerek de yok. Spagettilerle halay çektik, güzeldi, eğlenceliydi. İnsanlar eğleniyor yani mesafeli de eğlenme şansımız olduğunu gösteriyor burada arkadaşlar sağ olsun. Akşam eğlencemizi de yapabiliyoruz, yani dans da edebiliyoruz mesafe kurallarına uyduğumuz sürece sorun yok. Zaten restoranlar da dahil hiçbir yere maskesiz girme şansımız yok. Sağ olsunlar her yerde dezenfektanlar da var. Benim açımdan şu ana kadar gerçekten dört dörtlük güvenli bir tatil."
'1,5 METRE MESAFEYİ SAĞLAMAK İÇİN SOSİSLERLE HALAY ÇEKTİK'
Otelin Genel Müdürü Kemal Devrim Doğan, "Normalleşmeyle bütün tesislerimizi açtık. Yerli ve yabancı misafirlerimizi konaklatıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın getirmiş olduğu kurallar çerçevesinde hem personellerimiz hem de misafirlerimiz bu kurallara azami şekilde uymaktadır. Tabi bizim sektörümüz sadece yemek, içmek, konaklama olmadığı için işin içinde bir de eğlence var. Bu eğlence kısmında misafirlerimiz bizim yeni getirdiğimiz kurallara da uymak zorundalar. Bunların içerisinde mesela halay çektik biraz önce. O halayı çekerken mecburen el ele tutuşamadığımız için 1,5 metre mesafeyi sağlamak adına sosislerle halay çektik. Evet biraz değişik bir şey ama yapabileceğimiz bir şey yok çünkü sürekli misafirlerimizi uyarıyoruz, anonslar yapıyoruz. Bunun için de maskeler takıyoruz, sosyal mesafeye uyuyoruz" dedi.
'ODALARIMIZ ULV CİHAZIYLA DEZENFEKTE OLUYOR MU?'
Misafirlerin aldıkları önlemleri gördüklerinde mutlu olduklarını vurgulayan Kemal Devrim Doğan, "Çünkü sağlık konusu, Covid-19 gerçekten ciddiye alınması gereken bir şey. Bu tür önlemler alındığını gördüklerinde daha mutlu oluyorlar. Onların da hayatına yeni giren birçok şey var. Mesela bundan bir yıl önce deselerdi ki 'ULV cihazı nedir?', kimse anlamazdı ama misafir bilinçli. Geliyor 'Odalarımız ULV cihazıyla dezenfekte oluyor mu?' diye soruyor. Bunu da görüyorlar ve gördüklerinde de mutlu oluyorlar. Onların içinin rahat olması, sağlıklı bir ortamda tatil yapmaları bizim için de çok önemli" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-08-26 08:22:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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