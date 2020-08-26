Antalya’da Korona virüs döneminden önce günlük 380 bin yolcu taşıdıklarını belirten Antalya Esnaf Ulaşım ve Pamfilya Otobüs Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnce, bu rakamın son 1 aydır 175180 bine düştüğünü söyledi. Başkan İnce, ücretsiz otobüs kartı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların da aktif olarak toplu ulaşımı kullandığını belirtti. Rakamların Cumartesi ve Pazar günleri değiştiğini aktaran İnce, “Cumartesi günleri 130 bin, Pazar günleri ise 100 bin civarında yolcu taşıyoruz" dedi.



"Okulların açılmasıyla bir beklentimiz var"

65 yaş ve üzeri vatandaşların ve ücretsiz binen diğer yolcuların aktif olarak toplu ulaşımı kullanmaya devam ettiğin söyleyen İnce, “Bizim zaten ücretsiz binenlerde kaybımız yok, ücretliler de kaybımız var. Yaşlılarımız aynı şekilde ücretsiz binmeye devam ediyor. Otobüse paralı binenlerin çoğu evden çalışıyor. Okullar da kapalı. O yüzden bizim büyük kaybımız var. 380 bin nerede, 175 bin nerede? Herkese de, ‘sokağa çıkın’ diyemeyiz. Şu anda bekleyip görmek lazım. Okulların açılmasıyla bir beklentimiz var ama pandemi öncesi yolcu sayısına ulaşmamız uzun zaman alabilir” ifadelerini kullandı.



“Turistler de binmiyor”

Geçtiğimiz yıllara göre, bu yıl turistlerin de toplu ulaşımı fazla kullanmadığına dikkat çeken İnce, “Turistlerimiz otobüsleri yine kullanıyor ama geçtiğimiz dönemlerde aşırı şekilde turist taşıyorduk. Hatta turizm bölgesine giden otobüslerimiz bile çok yoğundu. Ama şimdi araçlarımız turizm bölgelerine boş gidip, boş geliyor. Onlar bile gerçekten çok boş” diye konuştu.

Bazı vatandaşların şoföre sözlü ve fiziksel olmak üzere şiddet gösterdiğine değinen Başkan İnce, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bazı vatandaşlarımız, ‘toplu ulaşım şöyle, böyle’ diyor ama örneğin bir kafeye gidin, sahile, restoranda kimse de maske yoktur. Toplu ulaşımda maskesiz insan görüyor musunuz? Birkaç kendini bilmez yolcu maskesini çenesine indiriyor ama hemen uyarılıyor. Zaten şoförlerimiz, maskesi olmayan yolcuyu almıyor. Bizim şoförlerimiz oldukça bilinçli. Ama yine de toplu taşıma da sanki virüs varmış gibi algı oluşturulması doğru değil. Biz ayakta duramıyoruz, pandemi döneminde çalışarak zarar eden bir esnaf topluluğuyuz. Büyük zarara uğradık. Bunların da bilinmesini istiyoruz”

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