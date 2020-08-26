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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 yaşındaki genç apartta ölü bulundu

İHA

Antalya'da 3 gündür haber alınamayan genç, kaldığı apart odasında ölü bulundu.

25 yaşındaki genç apartta ölü bulundu

Antalya’da 3 gündür haber alınamayan genç, kaldığı apart odasında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3867. Sokak’ta bir apartın giriş kattaki dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan 25 yaşındaki Halil Balkaya’dan 3 gündür haber alamayan annesi Özgül Öztürk (50), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Annenin ihbarının ardından polis ve sağlık ekipleri aparta geldi. Daireye giren ekipler, genci hareketsiz şekilde ölü buldu. Yapılan incelemenin ardından Balkaya’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne Özgül Öztürk ise büyük üzüntü yaşadı.
Haili Balkaya’nın çeşitli hastalıklarının olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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