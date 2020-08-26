Antalya'da intihar gibi kaza: 1’i ağır 2 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ManavgatAlanya D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir eden İsmail Nuri Kaya’nın kullandığı 07 AIM 056 plakalı kamyona aynı istikamette gitmekte olan Nurullah Aydemir’in kullandığı 16 AFS 66 plakalı otomobil arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Nurullah Aydemir ve Mehmet Zerif, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Nurullah Aydemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, hareket halindeki kamyona otomobilin hızla gelip arkadan çarptığı görüldü.

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