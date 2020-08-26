Antalya'da sokak düğünleri hız kesmiyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sokak düğünleri hız kesmeden devam ederken, tüm düğünlerde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılıyor. El ele tutuşan onlarca kişi koronavirüse davetiye çıkartırken, düğünlerde maske takılmadığı da görülüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayımlanan genelge ile Türkiye'de 14 ilde sünnet, kına, nişan gibi organizasyonlar yasaklanırken, düğün ve nikahlar da en fazla 1 saat içerisinde tamamlanması kararlaştırıldı.
Antalya'da ise tüm uyarılara rağmen sokak düğünleri yoğun katılımlarla devam ediyor. Özellikle Kepez ilçesinde düzenlenen düğünlerde, sosyal mesafe kuralı rafa kaldırılırken, birçok düğünde de maske takılmadığı görülüyor. Davetliler el ele tutuşup, uzun kuyruklar oluşturuyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde koronavirüsün unutulduğu görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-08-26 16:42:54
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