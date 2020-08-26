Otomobilin kamyona arkadan çarptığı kaza kamerada



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında ManavgatAlanya karayolu üzerinde meydana geldi. Nurullah Aydemir'in kullandığı 16 AFS 66 plakalı otomobil aynı yönde seyreden İsmail Nuri Kaya'nın kullandığı 07 AIM 056 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Nurullah Aydemir ile Mehmet Zarif yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Nurullah Aydemir'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde önde seyreden kamyona hızla gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-08-26 17:29:47



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