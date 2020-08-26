İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti Antalya’da 6 gün önce çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan Tahir Çağlayan, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çalıştığı inşattan düşen işçi, 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Gazipaşa’nın Pazarcı Mahallesi'nde 6 gün önce çalıştığı inşaatın birinci katından zemine düşen Tahir Çağlayan isimli işçi ağır yaralanmıştı. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptı. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Çağlayan, daha sonra Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada 6 gündür yaşam mücadelesi veren Tahir Çağlayan, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Çağlayan’ın cenazesi Gazipaşa’da defnedilecek.

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