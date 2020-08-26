Korkuteli'de jandarmanın denetimleri sürüyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Korona virüsü önleyici tedbirleri kontrol için denetimleri sürdüren jandarma ekipleri, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Jandarma ekipleri, yol kontrollerinde ve denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çeken ekipler, yapılan denetimlerdeki temel amacın insan ve toplum sağlığını korumak olduğunu belirterek, Korona virüs tedbirlerine riayet gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Salgın sürecinde vatandaşlara, salgınla mücadelede herkesin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan jandarma ekipleri, Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerin devam ettiği bilgisini verdi.

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