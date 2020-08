Fındık toplarken maganda kurşunuyla ölen genç toprağa verildi 17 yaşındaki gençten geriye ölmeden bir gün önce fındık bahçesinde çekilen görüntüler kaldı Acılı baba: “kasıtlı olduğunu düşünüyorum”

Samsun’un Terme ilçesinde fındık toplarken maganda kurşunuyla ölen 17 yaşındaki Doğan Can Yılmaz, Manavgat’ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Gençten geriye ölmeden bir gün önce kuzenleri tarafından fındık toplarken çekilen görüntüleri kaldı.

Samsun’un Terme ilçesinde fındık toplarken maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 17 yaşındaki Doğan Can Yılmaz, Antalya’nın Manavgat ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. 17 yaşındaki Doğan’dan geriye ölmeden bir gün önce kuzenleri tarafından fındık toplarken çekilen görüntüleri kaldı.



“Olayın kasıtlı olduğunu düşünüyorum”

Cenaze töreni öncesinde konuşan baba Mehmet Yılmaz, oğlunun harçlığını çıkarmak amacıyla annesinin memleketi olan Samsun’un Terme ilçesine gittiğini belirterek, “Oğlum kuzenleriyle birlikte yevmiye karşılığında fındık toplamaya gitmiş. Fındık topladıkları sırada karşı bahçeden silahla ateş edilmeye başlamış. Kurşunlardan bir tanesi oğluma isabet etmiş. Hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirmiş. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla oğlumun fındık topladığı bahçe ile silahların ateşlendiği bahçe 2 akrabaya ait. Ama akrabaların arasında sorun varmış. Olayın kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığını öğrendik. Balistikten gelecek sonuçta kurşunun hangi silahtan çıktığı belirlenince oğlumun katilinin kim olduğu belirlenecek. Çok üzgünüm” dedi.



İmamdan uyarı: "Ateşli silahlardan uzak duralım ”

Kavalı Mezarlığında Doğan Can Yılmaz’ın cenazesini kıldıran imam ise ateşli silahın bir genci hayatının baharında yaşamdan aldığını belirterek, “Ben burada bulunan herkesten özellikle ateşli silahlardan uzak durmalarını istiyorum. Ateşli silahlardan uzak duralım ki başka Doğanlar ölmesin, başka annebabaların canı yanmasın” dedi.



Olayın geçmişi

Olay Samsun’un Terme ilçesine bağlı Akçagün Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi. Manavgat’ta ailesiyle birlikte yaşayan Açık Lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Doğan Can Yılmaz, haçlığını çıkarmak amacıyla annesinin memleketi olan Terme ilçesine gitti. Kuzenleriyle birlikte bir bahçede fındık topladıkları sırada karşı bahçeden tabancayla açılan ateş sırasında Doğan Can Yılmaz'ın başına kurşun isabet etti. Talihsiz genç, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan Jandarmanın, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

