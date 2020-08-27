Su altında maskeli 'korona dalışı'



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın 'doğa cenneti' ve dalış turizm merkezi Kaş ilçesinde, son günlerde artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek amacıyla su altına maskeli dalış gerçekleştirildi.

Antalya'nın dalış turizmindeki en önemli merkezi olan Kaş'ta, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Barakuda Dive Center iş birliğiyle koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek amacıyla dalış gerçekleştirildi. Önceki gün yapılan dalışta dalgıçlar, su altında da maske kullanırken, 'Sağlık için hepimiz için maske takın, sosyal mesafenizi koruyun' yazılı pankartı açtı. Dalgıçların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek istediği dalışı, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan görüntüledi.

Dalış merkezi sahibi Hasan Kırbaş, dalışseverler ve tekne ekiplerinin koronavirüse karşı alınan güvenlik önlemlerine özen gösterdiğine ancak Kaş'a gelen çoğu yerli ve yabancı turistin maske takmadığına dikkat çekti. Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınıyla ilgili Kaş'taki dalış merkezleri olarak bütün önlemleri hassasiyetle aldıklarını belirten Kırbaş, "Sosyal mesafe kurallarına da mümkün olduğu kadar hassasiyet gösteriyoruz ve kurallara uyuyoruz. Teknelerimize girişçıkışlarda ve yan yana gelişlerde maske konusunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Tüm dünyada da herkesin bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-08-27 08:16:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.