Başkan Bahar: “Üniversite-sanayi iş birliği artarak sürecek”

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve yönetim kurulu üyeleri, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan’a nezaket ziyaretinde bulundu. OSB Başkanı Ali Bahar, “Yeni dönemde, ürettiğimiz toplam faydanın artacağına ve üniversitesanayi iş birliğinin hedeflediğimiz noktaya geleceğine inancımız tamdır” dedi.



Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gizli, Yiğit Budak, Antalya OSB Denetleme Kurulu Üyesi ve OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kasapoğlu ile Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin’in de yer aldığı görüşmede, Rektör Özkan ile başlayan yeni dönemde üniversitesanayi iş birliğini artıracak yeni projelerin temeli atıldı.



ÜniversiteSanayi iş birliği

Akdeniz Üniversitesi’nin, Antalya OSB Teknopark’ın kurucu ortağı olduğunu hatırlatan Başkan Bahar, Bölgenin üniversite ile olan bağının daha da güçlenmesi ve ortaklaşa yapılacak projelerin artması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Üniversiteyi, Antalya OSB’nin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Başkan Bahar, “Bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, üretimde dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Bölgemiz firmalarının bu dönüşüme seyirci kalmamaları ve dünyaya entegre olabilmeleri için kurduğumuz Teknopark’ta, Akdeniz Üniversitesi’nin bizlerle güç birliği yapması hem Antalya hem de sanayi sektörü için çok önemli bir kazanımdır. Eğitimden ArGe çalışmalarına, öğrencilerin doğru yerlerde staj görüp istihdam edilmesine, akademik bilginin sanayi ile buluşup katma değere dönüştürülmesine kadar kentimiz ve ülkemiz için yaratabileceğimiz çok sayıda fayda bulunmaktadır. Sayın Özkan ile başlayan yeni dönemde, ürettiğimiz toplam faydanın artacağına ve üniversitesanayi iş birliğinin hedeflediğimiz noktaya geleceğine inancımız tamdır” dedi.



“Maksimum katkı sunmayı hedefliyoruz”

Antalya OSB yönetimine eğitime verdikleri önem ve bu kapsamda hayata geçirdikleri uygulamalar için teşekkür eden Rektör Özkan, “Bir eğitim ve bilim kurumu için üretilen bilginin, yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin üretime, teknolojiye dönüşmesi son derece önemlidir. Bizim akademik bilgi birikimimizi ve OSB’nin iş imkânlarını, ortak bir paydada birleştirerek bölgemize maksimum katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi. Rektör Özkan ayrıca öğrencilerin mesleki anlamda gelişmelerine ve geleceğine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek istediklerini aktardı. Antalya’nın iki önemli paydaşı olarak iş birliklerinin güçlenerek devam edeceğini belirten Rektör Özkan, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Bölge Yönetim Kurulu Üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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