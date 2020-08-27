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İnşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi ağır yaralandı

DHA

İnşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi ağır yaralandı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 7 katlı binanın dış cephe boyasını yaptıkları sırada, üzerinde oldukları inşaat asansör halatının kopması sonucu 2'nci kattan düşen Mustafa Söğütalan (40) ve Kemal Ağıl (35), ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1432 sokakta meydana geldi. Bir apartmanın 2´nci katında, dış cephe boyasını yapan Mustafa Söğütalan ve Kemal Ağıl, inşaat asansörüne çıkarak çalışmaya başladığı sırada asansörün halatı koptu. Beton zemine düşen 2 işçiye, ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 işçiyi ambulansla özel hastaneye kaldırdı.
Mustafa Söğütalan ve Kemal Ağıl´ın durumlarının ağır olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-08-27 11:56:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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