Sera tamiri yaparken elektrik akımına kapılan işçi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sera tamiratı yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi Emre Metin (32), yaşamını yitirdi.

Kumluca'ya bağlı Karacaören Mahallesi'nde demir sera tamiratı yapan Emre Metin, dün akşam saatlerinde serada çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yerde kısa süre hareketsiz kalan Metin için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Seraya gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Metin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Emre Metin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-08-27 12:21:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.