Konyaaltı’nda çöp konteynerleri yer altına alınıyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, görüntü kirliliği oluşturan çöp konteynerlerini kaldırarak yerine kendi ürettikleri konteynerler ile sistemi yer altına aldıklarını, eskiyen konteynerleri ise yine kendi atölyelerinde onardıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, çöp konteynerlerinin büyük bir bölümünü yerin altına aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretimi yapılan yeraltı konteynerleri, yer üstünde yaygın kullanılanlardan dört kat daha fazla çöp alıyor. Böylece kent sakinleri çöp kokusundan ve görsel kirlilikten de kurtuluyor. Bununla birlikte eskiyen ve kullanılamaz hale gelen çöp konteynerleri de yine bu atölyelerde bakıma alınıyor, onarılıp yenileniyor.

“Atölyelerimiz sanayi gibi çalışıyor”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eskiyen çöp konteynerlerini kendi atölyelerinde onardıklarını söyledi. “Belediyemizin atölyeleri sanayi gibi çalışıyor” diyen Esen, bu yıl içinde binin üzerinde çöp konteynerini onarıp tamamen yenilediklerini ve bu çalışmanın kendilerine önemli ölçüde tasarruf sağladığını kaydetti.

“Konteynerleri kendimiz üretiyoruz”

Yüzde yüz kendi üretimleri olan yeraltı çöp konteynerlerini kentin birçok noktasında konuşlandırdıklarını dile getiren Esen, öncelikli olarak okul ve kamu kurumları çevresinde bulunan konteynerlerin tamamını yer altına aldıklarını kaydetti. Nüfusun yoğun olduğu sitelerde birden çok konteynerlerin sıralandığını, bunun da görüntü kirliliği oluşturduğunu ifade eden Semih Esen, bu konteynerlerin de büyük bölümünü yer altına aldıklarını bildirdi.

Ustabaşı süreci anlattı

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde ustabaşı olarak görev yapan Ali Duyar, atölyeye getirilen konteynerlerin yapımı hakkında bilgiler paylaştı. Ali Duyar, “Artık kullanılamaz hale gelmiş çöp konteynerleri bakımonarım çalışması ile yeniden hayata döndürüyoruz. Konteynerlerde oluşan hasarın büyük bölümü çöp asitleri nedeniyle olur. Bu asit nedeniyle konteynerlerin taban kısmında yırtılmalar olur ve kullanılamaz hale gelir. Hurda halinde bize getirilen bu konteynerlerin tabanı yenilenir, tekerleri değiştirilir, kol ve kapak kısımları onarılır. Yaptığımız tamir ve bakım çalışması sonrası tamamen yenilenmiş halde yeniden kullanım yerlerine bırakılır” şeklinde konuştu.

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