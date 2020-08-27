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CHP Korkuteli İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındı CHP İl Başkanlığı: "Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerine ve kurumsal yapısına uymayacak biçimde usulsüz ve makbuzsuz para toplandığını tespit ettik"

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, usulsüz ve makbuzsuz para toplandığı gerekçesiyle CHP Korkuteli İlçe Başkanı ve yönetimini görevinden aldığını duyurdu.

CHP Korkuteli İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındı CHP İl Başkanlığı: "Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerine ve kurumsal yapısına uymayacak biçimde usulsüz ve makbuzsuz para toplandığını tespit ettik"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, usulsüz ve makbuzsuz para toplandığı gerekçesiyle CHP Korkuteli İlçe Başkanı ve yönetimini görevinden aldığını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Yönetimi, CHP Korkuteli İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır ve yönetimini görevden aldığını açıkladı. Yazılı olarak yapılan basın açıklamasında ilçe yönetiminde usulsüz ve makbuzsuz para toplandığı tespit edildiği, bu yüzden ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığı belirtildi. CHP’nin kökleri Kuvayi Milliye’ye ve Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine dayandığı belirtilen açıklamada, yine partinin Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi ve devrimci bir parti olduğuna dikkat çekildi.

“Karar alırken asla ve asla intikam ve kin duygusuyla hareket etmedik”
Açıklamanın devamında, “Partimizin birleştirici kültürünü ve geleneklerini özümsemekte zorlanan bir grup, Antalya il örgütümüzün, 9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen Antalya il kongresinin rövanşı doğrultusunda hareket ettiğini iddia edebilecek kadar alçalmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisinin üyeleri, delegeleri kapıkulu değil; özgür ve hür iradeli insanlardır. Parti içi demokrasinin gereği olarak kendi doğruları temelinde bütün delegelerimizin istediği adaya oy kullanma hakkı vardır. Seçimleri ve zaferleri anlamlı kılan da parti içi demokrasinin bu temel ilkesidir. 'Ya bizdensin ya ondansın' temelinde bir anlayışla hareket eden, dar grupçu anlayışa karşı diyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün üyeleri bizim onurumuzdur, bizim gururumuzdur. Şimdiye kadar karar alırken asla ve asla intikam ve kin duygusuyla hareket etmedik, etmeyeceğiz, edenlere de fırsat vermeyeceğiz! Çünkü bizim derdimiz koltuk değil! Bizim derdimiz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımaktır” denildi.

"Sosyal medyadan il yönetimi itibarsızlaştırmak üzere kampanya yapıldı"
26 Ağustos 2020 tarihinde yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen nitelikli çoğunluğun sağlandığı bir toplantı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, “Oy birliği ile alınan ve Korkuteli İlçe Örgütümüzün yönetimini görevden aldığımızı ilçe başkanı ve saymanının ihraç talebiyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edildiğini üyelerimize ve kamuoyuna bildiririz. Söz konusu karar ile ilgili; eskiden il ve ilçe yöneticiliği yapmış ve hatta halen aktif olarak kimi seçilmiş görevlerde bulunan unsurların da içinde bulunduğu bir odak tarafından, özellikle sosyal medya üzerinden adeta bu kararı alan İl Yönetimini itibarsızlaştırmak üzere yapılan kampanya üzerine disiplin soruşturmasına neden olan konulara açıklık getirmek zorunluluk haline gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Usulsüz ve makbuzsuz para toplandığını tespit ettik”
Görevden alınmaya ilişkin yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
“2020 Mart 2020’den bugüne Korkuteli ilçemizdeki bazı yöneticilerimiz, parti tabanı ve kamuoyunun yoğun şikayet ve rahatsızlıklarıyla gündemimize gelmektedir. Bu şikayet ve rahatsızlıklar üzerine ilçe başkanı ve yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde tarafımıza sorun olmadığını iletmişlerdir. Buna rağmen aynı şikayet ve rahatsızlıkların artarak devam etmesi üzerine ise 22.06.2020 tarihinde, inceleme ve soruşturma için komisyon oluşturup görevlendirilmiştir.
Komisyonumuzun incelemeleri ve soruşturmaları sonucunda; kamuoyunda ve parti tabanında konuşulanların çoğunun doğru olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerine ve kurumsal yapısına uymayacak biçimde usulsüz ve makbuzsuz para toplandığını tespit ettik.
Buna istinaden, 26 Ağustos 2020 tarihinde İl Yönetim Kurulunun oybirliği ile aldığı kararla ve genel merkezimizin bilgisi dahilinde, tüzüğümüzün 25/2 maddesi gereğince Korkuteli İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alınmıştır. Bu kararı kongrenin rövanşı olarak göstermeye çalışanlara önemle duyurulur.
Göreve gelirken idare etmeye değil, yönetmeye geliyoruz diye söz vermiştik. Şanlı ve şerefli Cumhuriyet Halk Partisi tarihine hiçbir şekilde kara çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu davranışları sergileyen kimseleri de idare etmeyeceğiz. 'Bir memlekette namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.'”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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