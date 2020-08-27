Alanya'daki 2 uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı (2)

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ünün işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Y.T. serbest bırakılırken, Ü.A., A.D. ve E.D. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-08-27 16:39:55



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