Eşine 'dağlık alana gidiyorum' deyip evden çıktı, ağaca asılı cesedi bulundu Yamaç paraşütçüsünün dikkati cesedi buldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde eşine ‘dağlık alana gidiyorum’ diyerek evden çıktıktan sonra haber alınamayan 26 yaşındaki bir kişi, ağaca bağlı ipte boynundan asılı halde ölü bulundu.

Alanya’da kuaför olarak çalışan Mustafa Keyik (26), sabah saat 09.00 sıralarında eşi E.K.‘ye ‘dağlık alana gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra Mustafa Keyik’ten haber alamayan eşi durumu polise bildirdi.



Cesedi paraşütçü fark etti

Polis, Keyik’in bulunması için çalışma başlatırken, saat 11.00 sıralarında yamaç paraşütüyle uçuş yapan bir kişi Tepe Mahallesi Hıdırellez mevkiindeki dağlık alanda boynundan ağaca asılmış bir erkek cesedi gördü. İhbar sonrası olay yerine giden polis, ağaçta asılı cesedin Mustafa Keyik’e ait olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından savcılık talimatıyla indirilen ve intihar şüphesi üzerine durulan Keyik’in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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