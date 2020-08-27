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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumluca’da yüzme alanlarının denetimleri yapıldı

İHA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yüzme alanları denetlendi.

Kumluca’da yüzme alanlarının denetimleri yapıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yüzme alanları denetlendi.
Kumluca Kaymakamlığı tarafından, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Erol Koca Başkanlığında İlçe Jandarma, Kumluca Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Finike Liman Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, yetkililerinden oluşturulan "Suda Boğulma Olayları İlçe Denetim Komisyonu" Kumluca merkez ve Adrasan sahilindeki yüzme alanlarını denetledi.
Komisyon ilk olarak bazı tesisleri ait yüzme alanlarını, ardından Kumluca Mavikent Mahallesindeki bir otelin yüzme alanlarını denetledi. Denetimlerde yüzme alanlarındaki cankurtaran kuleleri, çalışanların sorumlu olduğu bölgelerde hazır olup olmadığı ve malzeme konusunda tam teşekküllü olup olunmadığına bakıldı.
Komisyon Başkanı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, "Komisyon olarak ilçedeki yüzme alanlarını Ağustos ayı denetimini gerçekleştirdik, Denetimlerde yüzme alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirgenmesinin amaçlandığını belirterek, komisyonumuz belirlenen yüzme alanlarında denetimlerini yaparak eksiklikleri giderilmesini sağlayacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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