Ailesini evden çıkarıp, kendisine zarar vermekle tehdit etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kullandığı ilaçlar yüzünden halüsinasyon gördüğü iddia edilen ve kendisini eve kilitleyen Hüseyin D. (28), dışarı çıkardığı ailesini, kırdığı cam bardakla kendisine zarar vermekle tehdit etti. Hüseyin D., polisin hastaneye götürme sözü üzerine kırık cam bardağı bırakıp, evden çıktı.
Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 5329 Sokak'taki sitede yaşandı. Site içindeki bir binanın giriş katında yaşayan Hüseyin D. iddiaya göre ailesiyle tartıştı. Daha sonra da anne-babası ile kardeşini evden çıkarttı. Hüseyin D., kapıyı kilitlediği evde, bir bardağı kırıp, kendisine zarar vereceğini söyledi.
Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, Hüseyin D.'yi, pencereden hastaneye götürüleceğini söyleyerek, ikna etti. Evden çıkan ancak polise direnen Hüseyin D., ambulansla sağlık merkezine götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-08-27 17:06:34
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