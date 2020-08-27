ATSO Başkanı Çetin: "AKS, Antalya’nın en değerli kültür-sanat kurumu" AKS, 5 yılda 17 sergi, 500’e yakın sanat atölyesi, 9 yetişkin semineri, 10 tematik film festivali ile 100 binin üzerinde sanatsever ağırladı

ATSO Vakfı Başkanı ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO Vakfı bünyesindeki Antalya Kültür Sanat’ın bir kültür sanat ekosistemi oluşturması için çalıştığını belirterek, 5 yılda ulusal ve uluslararası nitelikli 17 sergi, 500’e yakın sanat atölyesi, 9 farklı alanda yetişkin semineri, 10 tematik film festivali ile 100 binin üzerinde sanatseveri ağırladığını söyledi. ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Genel Kurulu ve Mütevelli Heyeti Toplantısı’nı elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2015 yılında kendisine yakışan şekilde ortaya büyük bir vizyon koyarak, Antalya’nın kültür, sanat ve eğitim hayatına değer katacak bir vakıf kurduğunu ve eski hizmet binasını ve Kaleiçi’nde örnek bir restorasyonla ayağa kaldırdığını ve Antalya’ya armağan ettiğini belirten Davut Çetin, “Antalya Kültür Sanat’ın kapılarını açtığımız Ağustos 2015 tarihinden bugüne baktığımızda AKS’ın Antalya’nın en değerli kültürsanateğitim merkezlerinden birisi haline geldiğini görüyoruz. Meclisimize, Yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, genel müdürümüze ve AKS ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



100 Bininin Üzerinde Sanatsever Ağırladı

Antalya Kültür Sanat’ın dünya çapında sanatçıların eserlerini Antalya’ya getirdiğini vurgulayan Davut Çetin, AKS’ın çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti;

“Geride bıraktığımız 5 yılda; Dünyaca ünlü isimlerin eserlerini de içeren ulusal ve uluslararası nitelikli 17 sergi düzenledik, Sergilerle 50 bin, sergi dışı kültür sanat etkinlikleriyle 45 bin yakın katılımcıyı AKS’de ağırladık. AKS’nin bir kültür sanat ekosistemi oluşturması için çalıştık. 500’e yakın sanat atölyesi ile 2 bine yakın katılımcıya ulaştık, 9 farklı alanda yetişkin seminerleri ile 600’den fazla katılımcıya ev sahipliği yaptık, Ayrıca 10 tematik film festivali ile toplamda 10 bine yakın izleyiciye ulaştık. Sosyal medyada 4 farklı hesaptan toplam 30 bin’i aşkın takipçiye ulaştık. Bunlar henüz 60. ayında olan bir Kültür Sanat merkezi için oldukça iyi rakamlardır. AKS’ın artık bir müdavim kitlesi oluşmuştur. Ücretli etkinliklerinde bile insanlar merdivenlerde oturarak, ayakta kalarak katılım sağlamıştır.Diğer taraftan Kaleiçi evi de önemli bir kültürsanat noktası oldu. Orada da 9 sergi ve 2 etkinlik gerçekleştirdik.”



Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ve Sponsorlara teşekkür

Suna ve İnan Kıraç Vakfı ve bünyesindeki Pera Müzesi’nin ilk günden itibaren her zaman Antalya kültür Sanat’ın yanında olduğunu vurgulayan Davut Çetin, “AKS’ın kuruluşundan bugüne yanımızda olan Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na, Pera Müzesi’ne, Boya sponsorumuz Öztürk Boya’ya, Sigorta sponsorumuz Bereket Sigorta’ya, Konaklama Sponsorumuz Akra Otel’e ve sosyal medya içerik üretim sponsorumuz İdeapole de bu yoğun çalışma yılına verdikleri katkılardan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



AKS etkinlikleri Dünyaya açıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisinin AKS’ın dijitalleşme çalışmalarına hız vermesine neden olduğunu belirten Davut Çetin, “Atalarımız ‘her şerde bir hayır’ vardır demişler. Sadece youtube üzerinden yaptığımız etkinliklerimi izleyen ziyaretçi sayısı, bizim 1 yılda ulaştığımız kişi sayısını aştı. Bazı programlarımızdaki katılımcı profilimizi incelediğimizde İstanbul, Ankara ve Anadolu’nun çeşitli illerinden hatta Almanya’dan, İngiltere’den, Norveç’ten alanında uzman izleyenlerimiz olduğunu gördük. Başka bir ifade ile dijitalleşmenin imkanlarını doğru kullanarak AKS’ı ve etkinliklerimizi Dünya’ya açmış olduk. Bu vesileyle Antalya’yı Avrupa’ya kültürsanat kimliği ile tanıtıyoruz. AKS’ı kurarken Antalya’nın adını bir kültürsanat destinasyonu olarak dünyaya duyurmak vizyonumuz vardı. Bu yolda hep birlikte attığımız adımların doğru olduğunu bugün çok daha iyi görüyoruz” diye konuştu.

AKS yayınlarının eticaret yoluyla satışa sunulacağını da belirten Davut Çetin, “Antalya Kitaplarını okuyucuların beğenisine sunduğumuz standımızı daha da zenginleştirdik. Hüseyin Çimrin’in kent tarihine katkı koyan 3 yeni kitabını bastırdık. Bunları eticaret yöntemiyle başta Antalya ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyadaki okurlara ulaştıracağız” ifadesini kullandı.

Yapılan seçimde ATSO Vakfı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Davut Çetin, Erol Erkan, Cahit Şahin, Alp Özel, Özkan Ekin.

Denetim Kurulu’na ise şu isimler seçildi: Rasim Feyzan Doğu, Kenan Çelik, Mustafa Ay.

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