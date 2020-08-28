Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, ablasının 3 gündür haber alamadığı Yaşar Dener'in (68), yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu.
Olay, gece saatlerinde, Uncalı Mahallesi 1232 Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Binanın 1'inci katındaki evde yalnız yaşayan ağabeyi Yaşar Dener'den 3 gündür haber alamayan İstanbul'daki ablası, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Dener'in yaşadığı eve gelerek, kapıyı çaldı. Açan olmayınca itfaiye ekibi, merdivenle balkondan içeri girdi ve kapıyı açtı. Sağlık görevlileri, ağır kokunun olduğu içeride, Dener'i kanepede hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Dener'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Yaşar Dener'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-08-28 08:25:52
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