Antalya’da Konyaaltı sahilinde erkek cesedi bulundu

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde üzerinde kıyafetleri bulunan bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece yarısı Konyaaltı Sahili Liman mevkiinde meydana geldi. Denize giren vatandaşlar su yüzeyinde hareketsiz bir kişi gördü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla şahsı kıyıya çıkardı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kıyıya çıkartılan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız bedenin Cihan Özdemir’e (46) ait olduğunu belirlendi. Özdemir’in, cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



“Hiç düşünmeden denize atladım”

Cihan Özdemir'i kıyıya çıkaran Ayşegül Işık, "Biz arkadaşlarımızla denize giriyorduk ve bir anda 'ceset var' diye ses duydum. Sonra hemen hiç düşünmeden denize atlayıp cesedi çıkardım. Birileri bana dedi ki “dur dokunma” ama yine de ben cesedi çıkarmaya devam ettim. Malasef adam hayatını kaybetmişti.Biz müdahalemizi yaptık ama kurtaramadık.Tamamen hareketsiz bir şekilde kıyafetleriyle duruyordu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de kalp masajı yaptılar ama geri döndüremediler.” dedi.

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