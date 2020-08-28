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Antalya’da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 132 bin 697 İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı

İHA

TÜİK verilerine göre Antalya'da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 1 milyon 132 bin 697 adet olarak belirlendi. Taşıtların % 47,5'ini otomobil, % 26,2'sini motosiklet, % 17'sini kamyonet, % 4,5'ini traktör, % 2,2'sini kamyon, % 1,4'ünü minibüs, % 1,0'ını otobüs, % 0,2'sini ise özel amaçlı araçlar oluşturdu. Antalya bu rakamlarla İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı.

Antalya’da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 132 bin 697 İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı

TÜİK verilerine göre Antalya’da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 1 milyon 132 bin 697 adet olarak belirlendi. Taşıtların % 47,5’ini otomobil, % 26,2'sini motosiklet, % 17’sini kamyonet, % 4,5’ini traktör, % 2,2’sini kamyon, % 1,4’ünü minibüs, % 1,0’ını otobüs, % 0,2’sini ise özel amaçlı araçlar oluşturdu. Antalya bu rakamlarla İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'de ise Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %59,8'ini otomobil, %22,4'ünü motosiklet, %11,7'sini kamyonet, %3,3'ünü traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TÜİK Antalya Bölge Müdür Vekili Muhammet İlyas Uysal tarafından yapılan açıklamada Antalya’da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 132 bin 697 taşıt tespit edilirken bunların %47,5’ini otomobil, %26,2'sini motosiklet, %17’sini kamyonet, %4,5’ini traktör, %2,2’sini kamyon, %1,4’ünü minibüs, %1,0’ını otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya bu rakamlarla İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 296 bin 775 motosiklet sayısı ile 352 bin 164 olan İstanbul'dan sonra 2. sırada yer aldı.
Isparta’da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 181 bin 781 adet taşıtın %45,7'sini otomobil, %22,6’sını motosiklet, %14,1’ini kamyonet, %12,7’sini traktör, %2,5’ini kamyon, %1,4’ünü minibüs, %0,8’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 181 bin 781 ile 29. sırada yer aldı.
Burdur’da ise Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 136 bin 796 adet taşıtın %40,2'sini otomobil, %25,4'ünü motosiklet, %16,7’sini traktör, %11,7’sini kamyonet, %4,2’sini kamyon, %1,0’ını minibüs, %0,6’sını otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 136 796 ile 38. sırada yerini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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