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Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı Yücel, taburcu edildi

DHA

Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı Yücel, taburcu edildi


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sağlığına kavuşarak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Başkan Yücel, istirahat süresinde evinde izole olacak. 
Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in, 17 Ağustos günü, Alanya Başkent Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Yücel, hastanede koronavirüs tedavisine alındı. 12 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşan Başkan Yücel, bugün taburcu edildi.
Hastane Başhekimi Müslüm Ahmet Tunçkıran, Başkan Yücel'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'in 12 gün süren tedavi süreci sevenlerinin desteği ve dualarıyla sağlıklı bir şekilde geride kaldı. Sayın Başkan Yücel, bir süre daha evinde izole bir şekilde istirahat etmeye devam edecek. Başkanımıza ve sevenlerine geçmiş olsun diyor ve sağlıklı günler diliyoruz" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-08-28 11:27:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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