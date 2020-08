Konyaaltı Etüt Merkezi, YKS’de yüzde 89 üzerinde başarı elde etti

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, 2728 Haziran 2020 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yüzde 89'un üzerinde başarı elde etti.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında hizmet veren ve her yıl onlarca öğrenciyi ücretsiz üniversite sınavına hazırlayan Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, bu yıl da büyük başarıya imza attı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in pandemi süresince eğitimlerin online olarak devam edeceğini açıklaması üzerine derslere hiç ara vermeden devam eden Etüt Merkezi, 2728 Haziran 2020 tarihlerinde yapılan YKS’de yüzde 89’un üzerinde başarı elde etti.

Hukuk, mühendislik, mimarlık

Her yıl onlarca öğrenciyi hayallerine kavuşturduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Başkan Semih Esen, Konyaaltı ETÜT Merkezinde YKS'ye hazırlanan 129 öğrenciden 78'inin tercih ettikleri bir bölüme yerleştiğini söyledi. Bu yıl gerçekleştirilen YKS ile hukuk, mühendislik, mimarlık, diş hekimliği ve iktisat gibi gözde fakülteler ile birlikte birçok bölüme öğrenci yerleştirdiklerini dile getiren Semih Esen, Etüt Merkezi’nin her yıl artan bir başarı grafiğine sahip olduğunu bildirdi.

“Amacımız eğitimde fırsat eşitliği”

İlk kez 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülen salgın hastalık sonrası pek çok şeyin hayatımızda değiştiğini ifade eden Başkan Semih Esen, “Biz o dönem bir karar aldık. Kurslarımızda geleceğe hazırlanan bu öğrencilerimizi yalnız bırakamazdık ve ‘online’ eğitimlerin devam etmesini istedik. Öyle de yaptık. ETÜT Merkezi’mizde kursa gelen 129 öğrencimize online olarak eğitim vermeye devam ettik. Bu zor süreci öğretmenlerimizin de büyük gayretiyle hep birlikte atlattık. Açıklanan üniversite sonuçlar ile öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin velilerimizin ve elbette bizlerin yüzleri gülüyor. Bu süreci başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

ETÜT Merkezi ile amaçlarının eğitimde dar gelirli ailelere fırsat eşitliği sunmak olduğunu da ifade eden Semih Esen, yeni dönem eğitimöğretim yılı için de öğrenci kaydı almaya başladıklarını söyledi.

